Drei Fragezeichen vor dem Derby

Ried.An die 2:5-Heimniederlage im Hinspiel gegen Sportfreunde Heppenheim kann sich Andreas Keinz noch gut erinnern. „Wir hatten extreme personelle Probleme“, sagt der Trainer der FSG Riedrode – und zählt aus dem Stand heraus fünf Stammkräfte auf, die für das Gruppenliga-Derby im August nicht zur Verfügung standen oder während der Partie verletzt raus mussten.

Vor dem Rückmatch am kommenden Sonntag (14.45 Uhr, Starkenburg-Stadion) sieht die Lage bei den Blau-Schwarz-Gelben nicht unbedingt besser aus. Kapitän Tomislav Tadijan, Offensivmann Maximilian von Dungen und Innenverteidiger Janis Wiesener, der beim jüngsten 6:1-Heimerfolg gegen Türk Gücü Rüsselsheim zur Halbzeit mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt wurde, „sind unsere drei Fragezeichen“, erklärt Keinz. Dazu kommen drei Langzeitverletzte (Qendrim Dzackaj, Julian Ille, Marc Kress). Immerhin steht Mario Basyouni nach seinem Urlaub wieder bereit. Dennoch gilt für Keinz und seinen gleichberechtigten Trainerpartner Duro Bozanovic: „Heute können wir noch keine Aufstellung nennen. Dazu müssen wir bis Sonntag warten.“

Während Riedrode als Tabellensechster mit 27 Punkten schon früh nicht mehr als gewöhnlicher Aufsteiger galt, ist Heppenheim als Neunter mit 25 Zählern alles andere als ein gewöhnlicher Fast-Absteiger. Die von Aiad Al-Jumaili trainierten Sportfreunde sind seit fünf Partien unbesiegt. Vor dem 1:1 gegen die punktgleiche Bürstädter Eintracht, die am Wochenende spielfrei ist, heimsten die Kreisstädter drei Siege hintereinander ein. „Wenn die Saison normal verläuft, erwarte ich Heppenheim trotz des schwachen Starts unter den ersten Fünf. Personell hat die Mannschaft ein großes Potenzial. Entsprechend erwartet uns dort eine schwere Aufgabe, aber keine unlösbare. Wir haben die Qualität, um uns gegen solche Kaliber gut aus der Affäre zu ziehen“, meint Keinz – und stellt klar: „Wir fahren nach Heppenheim, um etwas Zählbares mitzunehmen – auch wenn unsere Personalsituation bescheiden ist. Jetzt müssen andere in die Bresche springen.“

Genau das war aber in den vergangenen Wochen ein großes Problem bei der FSG. „Diejenigen, die gerade spielen, sind in einem Leistungstief und ruhen sich aus, weil sich hinten dran niemand anbietet“, hatte Bozanovic nach dem 2:2 bei Abstiegskandidat Hassia Dieburg vor drei Wochen erklärt. „Das wird sich am Sonntag zeigen“, antwortet Keinz auf die Frage, ob diese Baustelle behoben ist: „Am Mittwoch haben wir mit nur zehn Mann trainieren können. Die haben es aber gut gemacht. Andere, die hinten dran stehen, müssen sich vielleicht noch ein wenig an das Gruppenliga-Niveau anpassen.“

Eintracht Bürstadt ist spielfrei

Aus einer Sache macht Riedrodes Trainer keinen Hehl: „Wir sehnen uns die Winterpause herbei. In den vergangenen Wochen konnten wir keinem Spieler eine Verschnaufpause gönnen. Dass wir nächste Woche spielfrei sind und am 8. Dezember wieder nach Bensheim müssen, ist ungünstig.“ Jammern will Keinz allerdings auch nicht: „Mit Platz sechs haben wir uns bis jetzt eine tolle Position erspielt. Die wollen wir bis zur Winterpause auch halten und es nicht schleifen lassen. Drei Wochen müssen wir das noch durchziehen.“

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.11.2019