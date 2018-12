Drei Ried-Clubs in Lorsch im Einsatz

Ried.Schon seit Jahren ist es eine gute Tradition, dass die Lampertheimer Fußballvereine bei den beiden Hallenturnieren in der Lorscher Werner-von-Siemenshalle teilnehmen. Auch in diesem Winter sind am 5. Januar drei Vereine aus der Spargelstadt beim Turnier der Tvgg Lorsch am Start. Im 13 Mannschaften umfassenden Teilnehmerfeld spielen in der Gruppe B mit dem D-Ligisten Waldesruh Lampertheim und dem VfB Lampertheim (Kreisliga A Bergstraße) zwei Clubs aus der südhessischen Stadt. Dort warten mit B-Liga-Spitzenreiter ISC Fürth und Gruppenligist VfR Fehlheim zwei schwere Gegner. Für den FCOlympia Lampertheim ist die Aufgabe in der Gruppe C kaum einfacher. Olympia Lorsch und die TSV Auerbach grüßen aus der Kreisoberliga. Und auch die zweite Mannschaft der Tvgg Lorsch dürfen die Lampertheimer Olympianer als Spitzenreiter der Kreisliga D Staffel II keineswegs unterschätzen. hias

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.12.2018