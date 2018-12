Dreier-Turnier wirft Fragen auf

Bürstadt.Dass der FSV und die SG Riedrode seit dieser Saison als FSG Riedrode eine Spielgemeinschaft bilden, hat den SV Bobstadt als Ausrichter der diesjährigen Bürstädter Hallen-Stadtmeisterschaft vor eine echte Herausforderung gestellt. Während beim Sommerturnier im Juli FSG Riedrode, Eintracht und VfR Bürstadt sowie Bobstadt den Stadtsieger in einer Vierer-Runde ermittelten, war für den alljährlichen Hallenkick zwischen den Jahren schnell klar, dass es bei den ersten Mannschaften auf ein Dreier-Turnier hinauslaufen würde.

Seit 2017 spielt Bobstadt nämlich beim Hallenturnier der 1b-Teams mit. Die Tatsache, dass sich der C-Liga-Aufsteiger prompt zum Sieger kürte statt bei den „Ersten“ hinterherzulaufen, bewies: Es war eine sinnvolle Entscheidung. Also beschlossen die Ausrichter, das Championat der ersten Mannschaften mit drei Clubs zu planen – und führten einen Hin- und Rückspielmodus ein.

Gruppenliga-Aufsteiger und Titelverteidiger Eintracht sowie die beiden Kreisoberligisten FSG und VfR werden sich damit am Wochenende vom 29. und 30. Dezember in der Turnhalle der Erich Kästner-Schule in insgesamt sechs Partien gegenüberstehen – nach dem alten Modus wären es nur noch drei Spiele gewesen. Bedenkt man, dass einst in der altbewährten Besetzung (VfR, Eintracht, SG, FSV, SVB) sogar zehn Begegnungen auf dem Programm standen, wird schnell deutlich: Der Hin- und Rückspielmodus soll die Bürstädter Hallenrunde vor der sportlichen Bedeutungslosigkeit retten.

An dieser Schlussfolgerung kommen auch die Trainer der Bürstädter Top-Teams nicht vorbei. „Ich verstehe die Absicht dahinter, doch für mich hat das nicht mehr so viel mit der klassischen Stadtmeisterschaft zu tun. Ich will aber nicht von vornherein sagen, dass der neue Modus nichts ist. Vielleicht ergibt sich ja ein ganz neuer Reiz“, meint FSG-Trainer Duro Bozanovic.

„Wir sind jetzt ein Verein“

Keine Option wäre es für den 38-Jährigen gewesen, die FSG ein letztes Mal in FSV und SG zu unterteilen: „Das wäre völliger Quatsch. Wir sind jetzt ein Verein, das wird von allen auch so angenommen. Vielleicht wäre es sinnvoller, ein Turnier mit Gast-Mannschaften zu veranstalten.“ Da sich die Riedroder Spielgemeinschaft vorerst auf die Aktiven beschränkt, werden nur noch beim Altherrenturnier am Samstag (ab 13 Uhr) alle fünf Bürstädter Clubs vertreten sein.

Für Bozanovic liegt es jedoch nicht nur am neuen Spielrhythmus, dass die Bürstädter Hallen-Stadtmeisterschaft „ihren Charakter verloren“ hat, wie er sagt: „Bei uns haben sich sieben Spieler gemeldet. Das war früher anders. Wir freuen uns trotzdem sehr darauf. In der EKS-Halle sieht man immer viele bekannte Gesichter. Ich will, dass die Jungs Spaß haben und sich nicht verletzen.“

Auch bei Eintracht-Spielertrainer Benjamin Sigmund hält sich die Begeisterung in Grenzen: „Das ist ja wie in Österreich, wenn man viermal gegeneinander spielt. Vielleicht sollte man sich Gedanken machen, andere Mannschaften aus dem Ried einzuladen und eine Ried-Meisterschaft daraus zu machen.“

An einsatzwilligen Spielern mangelt es Sigmund nicht. „In der Halle wollen viele spielen. Da muss ich eher aussortieren. Auf dem harten Geläuf steht allerdings die Gesundheit an erster Stelle, nicht der Titel“, bekräftigt er.

VfR-Trainer Karl-Heinz Göbel sieht „den sportlichen Aspekt nicht an erster Stelle“, wie er einräumt: „Das Turnier ist eine zusätzliche Einnahmequelle für den ausrichtenden Verein. Sportlich kommt die Hallenmeisterschaft für uns zum absolut falschen Zeitpunkt, weil wir viele Verletzte und Angeschlagene haben. Als Trainer würde ich aufgrund unserer Verletzungsmisere darauf verzichten.“

Für die Zuschauer habe das Turnier aber „seinen Reiz“, so Göbel: „Wenn sie aus dem Vollen schöpfen, treffen drei richtig gute Teams aufeinander. Ich persönlich halte von einem Hin- und Rückspiel in der Halle allerdings nichts.“ Seine Idee zur Aufwertung des Turniers – die Verbesserungsvorschläge der drei befragten Trainer kamen übrigens allesamt unabhängig voneinander und nicht auf explizite Nachfrage dieser Zeitung – lautet: „Vielleicht könnte man ja mit ein paar Lampertheimer Vereinen eine Sechser-Runde ausspielen.“

