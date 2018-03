Dreifach-Torschütze bleibt bescheiden

Anzeige

Fußball-Projekte gestartet

Im November 2017 hat Schamber allerdings an ganz anderer Stelle einen Treffer gelandet – und sein Staatsexamen bestanden. Damit ist aus dem Referendar nun ein waschechter Gymnasiallehrer geworden. „Ich bin jetzt als Lehrer für Sport und Biologie an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim angestellt, wo ich mein Referendariat gemacht habe. Die Anstellung ist zeitlich befristet und aber ich hoffe natürlich, dass sich für mich eine Planstelle als verbeamteter Lehrer ergibt. Wenn ich dort bleiben könnte, wäre das natürlich toll, schließlich fühle ich mich dort sehr wohl“, hat Schamber an der Gesamtschule schon ein paar Projekte ins Rollen gebracht, so auch die Ausbildung von Schülern zu DFB-Junior-Coaches.

„Da stand mir Rudi Stalyga zur Seite“, kennt Schamber den Trainer des DFB-Stützpunktes Ober-Abtsteinach und Lehrreferent des Hessischen Fußball-Verbands gut, schließlich ist Schamber selbst Trainer am DFB-Stützpunkt Bensheim. „Beim VfR lerne ich sehr viel von einem so erfahrenen Trainer wie Karl-Heinz Göbel. Er macht seine Entscheidungen den Spielern sehr transparent“, reizt Schamber nicht nur die Laufbahn als Schullehrer, sondern auch als Trainer. „Natürlich geht da der Beruf des Lehrers vor, aber es kommt schon zu schönen Begebenheiten, etwa wenn am DFB-Stützpunkt in Bensheim Spieler trainieren, die man selbst unterrichtet. In Einhausen gab es letzten Sonntag eine ähnliche Begebenheit, da war zufällig ein Schüler von mir am Sportplatz, der ganz überrascht war, dass ich hier mit dem VfR Bürstadt zum Fußballspiel auflaufe“, erzählt Schamber mit einem Lächeln.

Donnerstag, 08.03.2018