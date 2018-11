Dritter Saisonsieg der Skyliners

Frankfurt.Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga erster Verfolger von Tabellenführer Bayern München. Der Hauptstadt-Club siegte am Samstagabend problemlos bei s.Oliver Würzburg mit 94:75 und rangiert vor der Länderspielpause mit 14:2-Punkten weiterhin auf Platz zwei.

Den Frankfurt Skyliners gelang der dritte Erfolg in dieser Spielzeit. Gegen die Basketball Löwen Braunschweig gewannen die Hessen 82:77 und stehen auf Rang 13. Erik Murphy erzielte 18 Punkte. „Es war ein Spiel, welches eigentlich zwei Spiele war. In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt, in der zweiten Braunschweig. Mir hat unser Start nicht gefallen, aber danach haben wir die vielleicht besten 15 Minuten der bisherigen Saison gespielt“, zog Skyliners-Trainer Gordon Herbert eine gemischte Bilanz. dpa/red

