„Dürfen keine Punkte liegenlassen“

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga leckte der VfR Bürstadt in der zu Ende gehenden Woche seine Wunden. So brauchte die Mannschaft insbesondere am vergangenen Mittwoch einige Zeit, um die 3:4-Niederlage im Spitzenspiel bei der FSG Riedrode zu verdauen und letztlich aufzuarbeiten. „Der FSG kann man wohl zur vorzeitigen Meisterschaft gratulieren. Das werden sie sich nicht mehr nehmen lassen. Obwohl wir eine gute Leistung gezeigt haben, hat es nicht gereicht. Fußball kann hart sein“, blickt VfR Co-Trainer Christoph Schamber auf eine Auswärtsniederlage zurück, die im Kampf um die Meisterschaft entscheidenden Charakter haben könnte.

Relegationsrang als Ziel

Nun gastiert Anatolia Birkenau, der Aufsteiger aus dem Jahr 2016 im Robert-Kölsch-Stadion. Wenn die Bürstädter weiter oben mitmischen wollen, zählt für sie gegen diesen Gegner, der nicht frei von Abstiegssorgen ist, nur ein Heimsieg. „Gegen die Anatolia müssen wir konstanter spielen. Wenn wir den Relegationsplatz erreichen wollen, dürfen wir keine Punkte liegenlassen. Insbesondere im Heimspiel gegen die Birkenauer, die stärker sind als in der Hinrunde“, betont Schamber. Eugen Zweininger kehrt zurück. Damit ist die Bürstädter Mannschaft wieder komplett.

Einen Schritt weiter in Sachen Trainerfrage ist der FC Alemannia Groß-Rohrheim. So hofft Vorsitzender Klaus Anthes den Nachfolger von Hamzalija Elezovic alsbald bekanntgeben zu können. Am Sonntag empfangen die Alemannen die Spielvereinigung Fürth, die vom ehemaligen Bürstädter Zweitligaspieler Ludwig Brenner trainiert wird. Zwar befinden sich die Fürther im Abwärtstrend, doch der jüngste 5:2-Erfolg im Odenwald-Derby gegen den VfL Birkenau könnte eine Wende zum Besseren bedeuten. Die Groß-Rohrheimer wollen aber letztlich dafür sorgen, dass dieser Fürther Sieg eine Bewegung gegen den Trend war und ihr Heimspiel natürlich gewinnen.

„Nach wie vor ist unsere Heimbilanz bescheiden. Daran ändert auch unser jüngster 4:1-Erfolg gegen den FV Hofheim nichts“, strebt Anthes mit seiner Groß-Rohrheimer Mannschaft fest drei Punkte an. Dabei schätzt er die Fürther als spielstarke Mannschaft ein und glaubt, dass sie besser ist, als es der aktuelle Tabellenplatz vermuten lässt. Nicht zum Einsatz kommen Antonio Vukic, Patrick Schmidt und Sven Meyer wegen ihren Verletzungen. Dafür kann Erkan Kilic nach seiner Rotsperre wieder eingesetzt werden.

Nach zwei Niederlagen in Folge befinden sich die Fußballer des FV Hofheim gegen den Tabellendritten SG Wald-Michelbach eher in der Außenseiterposition. Aber die Hofheimer Elf kann sich nicht damit begnügen, gegen einen solchen Gegner nur auf ein Unentschieden aus zu sein, sondern muss unbedingt dreifach punkten. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.03.2019