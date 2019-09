Duo pfeift in der Regionalliga

Bergstraße.Christoffer Reimund hat die nächste Stufe auf der Karriereleiter als Fußball-Schiedsrichter erklommen: Der Zwingenberger leitet seit Rundenbeginn Spiele der Regionalliga. Mit Cristian Ballweg (24), der zwar für die SKG Bickenbach pfeift, aber Mitglied der Bergsträßer Vereinigung ist und eine gute Premierensaison feierte, bildet Reimund nun ein Bergsträßer Duo in der vierthöchsten deutschen Fußballliga und darf die Stadien in Aalen, Ulm, Pirmasens, Koblenz oder Mainz ansteuern.

Zweimal bereits hatte Reimund, seit elf Jahren Unparteiischer, hier Einsätze und kam bei den Partien FC Astoria Walldorf – TSG Hoffenheim II (3:0) sowie FK Pirmasens – Bahlinger SC (1:1) ohne Platzverweis aus.

Assistent in der Dritten Liga

„Das ist ein großartiger Erfolg für unsere Vereinigung; erstmals haben wir zwei Schiedsrichter, die in der Regionalliga unterwegs sind“, freut sich Simon Wecht (Heppenheim), der Lehrwart der Bergsträßer Unparteiischen.

Zudem werden in der Fußball-Regionalliga noch Simon Heß (Heppenheim) und Joschka Pfeifer (Rimbach) als Assistenten eingesetzt werden. Dieses Vergnügen hat nun ebenso Cristian Ballweg in der Dritten Liga.

„Dass wir nach Marco Unholzer, der 2015 aus beruflichen Gründen als Assistent die Dritte Liga verließ, nun wieder einen Bergsträßer in Deutschlands dritthöchster Spielklasse haben, ist ein grandioser Erfolg“, freut sich Jan Turinski (Lorsch), Beisitzer im Kreisschiedsrichterausschuss.

In der Hessenliga kommen mit Marco Unholzer (Birkenau), Simon Heß (Heppenheim) und Simon Wecht (Heppenheim) drei Schiedsrichter zum Einsatz. „Selten waren wir in der Spitze so gut aufgestellt“, sagt Obmann Karlheinz Dörsam (Birkenau).

Er verschweigt aber die Probleme nicht: „Wir dürfen bei aller Freude an der Spitze auch die Breite nicht aus den Augen lassen: Wir brauchen dringend mehr Schiedsrichter, um die Spiele vor Ort problemlos besetzen zu können.“ Die Zahl der Unparteiischen nimmt seit Jahren kontinuierlich ab.

Noch gut aufgestellt

Insgesamt bestreitet die Schiedsrichtervereinigung Bergstraße mit 15 Gespannen die Saison.

„Des einen Freud, des andern Leid“, schmunzelt Marco Unholzer, der für die Ansetzung der Assistenten zuständig ist. „Da die Schiedsrichterassistenten auch selbst Schiedsrichter sind und ja nicht nur die Fahne, sondern auch mal eine Pfeife in Händen halten sollen, kann es da durchaus schon Engpässe geben“, weiß der Birkenauer, der aber auch klarstellt: „Das sind absolute Luxusprobleme – die Schiedsrichtervereinigung Bergstraße steht so gut da wie kaum eine andere Vereinigung in Hessen.“ all

