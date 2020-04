Duo verlässt den TTC

Lampertheim.Im Tischtennis ruht nach dem Saisonabbruch der Ball, der Spielbetrieb ist bis Ende August ausgesetzt. Ihre Planungen für die Spielzeit 2020/21 bringen die Vereine trotzdem voran – so auch der TTC Lampertheim, der seinen Kader für die fünfte Saison in der 3. Bundesliga Nord schon beisammen hat.

Die Namen der beiden Neuzugänge will Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend erst nach Ablauf der Wechselfrist am 31. Mai bekanntgeben. Um die Abgänge macht der 59-Jährige aber kein Geheimnis. „Andrey Semenov und Istvan Molnar werden uns verlassen“, erklärt der TTC-Boss auf Nachfrage. Der 22-jährige Semenov war erst im vergangenen Sommer von Zweitligist 1. FC Saarbrücken II ins Ried gewechselt. Nach starken Vorrundenleistungen rückte der Russe zur Rückserie auf die Spitzenposition. Nach einem Handgelenkbruch im Winter kam Semenov in der zweiten Saisonhälfte aber nur sporadisch zum Einsatz. „Ihm geht es mittlerweile wieder gut“, berichtet van gen Hassend. Semenov wechselt zur ambitionierten DJK Sportbund Stuttgart, der in die 3. Liga Süd aufsteigt.

Ungarn setzt auf eigene Talente

„Schweren Herzens“, wie van gen Hassend betont, wird auch Molnar nicht nach Lampertheim zurückkehren. Der 21-jährige Ungar, seit 2018 beim TTC, wird in der Extraliga seines Heimatlandes unterkommen. Deren Teams sind neuerdings verpflichtet, verstärkt heimische Talente einzubinden. „Als dreifacher U-21-Champion seines Landes 2019 und diesjähriger Finalist gehört Istvan immer noch zu den Top Drei in Ungarn“, bedankt sich van gen Hassend bei seiner Nummer vier.

Der Litauer Alfredas Udra und der Russe Dmitry Zakharov, die auf den Positionen zwei und drei aufschlugen, werden dem TTC erhalten bleiben. „Wir sind gut aufgestellt und werden eine ordentliche Mannschaft haben“, ist van gen Hassend guter Dinge. Die abgebrochene Drittliga-Saison beendeten die TTC-Herren, die als Vizemeister in die Runde gestartet waren, mit 15:15 Punkten auf Platz fünf. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 27.04.2020