Dzackaj weiß, wo das Tor steht

Bürstadt.Beim 5:2-Auswärtssieg von Eintracht Bürstadt II gegen die SG Wald-Michelbach II erzielte Mergim Dzackaj am vergangenen Sonntag in der Fußball-Kreisliga C Bergstraße das vorentscheidende 4:2. „Danach war klar, dass es für uns mit dem Sieg nicht mehr schief gehen würde“, ist ETB-II-Trainer Amir Nur aber nicht nur deswegen voll des Lobes über Mergim Dzackaj.

„Mergim ist ein echter Teamplayer. Er ist ja eigentlich Stürmer, aber als Ende August im Heimspiel gegen die SG Hüttenfeld unser Torhüter Dominik Lahmers kurz vor der Pause vom Platz gestellt wurde, ist er beim Stand von 0:3 ins Tor gegangen und hat gleich den Elfmeter gehalten. Auch danach war er richtig gut und wir sind noch bis auf 2:3 herangekommen“, lobt Nur seinen Ersatztorwart.

Zwei Elfmeter gehalten

„Dominik Lahmers war dann gesperrt und Eric Kamprath nicht einsatzbereit, da bin ich eben weiterhin ins Tor gegangen“, sagt Dzackaj. So folgten dem halben Spiel im Tor gegen Hüttenfeld noch sechs weitere Ligaeinsätze als Goalie. „Von denen haben wir fünf gewonnen und nur eines verloren. Und nicht nur gegen Hüttenfeld, sondern auch in Gronau, habe ich einen Elfmeter gehalten“, berichtet der 22-Jährige, dessen parierter Strafstoß den Grün-Weißen aus Bürstadt im Bensheimer Ortsteil den 3:1-Sieg sicherte.

Nun könnte man meinen, dass Dzackaj vielleicht früher schon einmal im Tor gestanden hat. „Nein, auch in der Jugend nicht. Auch ein spezielles Torwarttraining hatte ich in diesen Wochen nicht“, ist er selbst etwas überrascht, wie gut es für ihn auf der ungewohnten Position im Kasten lief. „Mergim ist ein Spieler, auf den du dich immer verlassen kannst und der immer 100 Prozent Leistung bringt, egal wo du ihn hinstellst“, musste Amir Nur die Vielseitigkeit des 22-Jährigen auch zuletzt beim 5:2 in Wald-Michelbach in Anspruch nehmen. „Mergim hatte einen Schlag auf den Spann bekommen und ich hatte ihn deswegen schon zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt. In der Schlussphase musste dann aber auch noch Daniel Caschetto verletzt raus und wir hatten sonst keinen mehr auf der Bank. Da hat Mergim eben auf die Zähne gebissen und hat in den letzten Minuten auf der Sechserposition gespielt und auch das hat er gut gemacht“, weiß Nur, dass nicht jeder angeschlagene Spieler zu einem Rückwechsel bereit gewesen wäre.

Die Partie in Wald-Michelbach und die beiden Spiele davor bestritt Dzackaj dabei immerhin auf der angestammten Position im Sturm. Wobei das letzte Heimspiel der Eintracht-Reserve für den 22-Jährigen schon etwas Besonderes war. „Ich bin mit dem SV Bobstadt letzte Saison in die C-Liga aufgestiegen und habe dort in den letzten zwei Jahren gespielt“, hatte der junge Kosovare von seinem Ex-Club im Lokalderby deutlich mehr Gegenwehr erwartet. Am Ende hieß es 16:0 (!) für die Eintracht. Dabei traf Dzackaj gegen das C-Liga-Schlusslicht gleich fünf Mal.

„Es lief gut für uns, aber trotzdem tat mir der SVB da schon auch ein bisschen leid“, hat der Stürmer nach seiner Aushilfsphase im eigenen Tor nun wieder das Toreschießen für sich entdeckt. Stand lange nur ein Saisontreffer für den jungen Stürmer aus Bürstadt zu Buche, so waren es inklusive des Fünferpacks gegen Bobstadt nun in den letzten drei Begegnungen gleich acht Treffer, die Dzackaj für sich verbuchen konnte. „Ich glaube, der Knoten ist jetzt geplatzt“, hat Mergim Dzackaj seinen Wechsel zur Gruppenligareserve des SV DJK Eintracht Bürstadt nicht bereut, die als Tabellenvierter aktuell nur zwei Punkte Rückstand auf Platz zwei aufweist.

