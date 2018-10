Eckhardt füllt seine Rolle aus

Groß-Rohrheim.Obwohl der FC Alemannia Groß-Rohrheim am Sonntag in der Kreisoberliga Bergstraße beim Tabellenletzten FC Ober-Abtsteinach ab der 19. Minute in Unterzahl spielte, ging der Sieg dennoch mit 3:1 (2:0) an das Team aus dem Ried. „Nach der frühen Roten Karte gegen uns dachte ich, das wird jetzt richtig schwer“, bekennt FCA-Stürmer Marcel Eckhardt. Doch auf ihren Torjäger konnten sich die Alemannen im Odenwald verlassen. Das 1:0 erzielte Eckhardt, der am 17. Oktober 23 Jahre alt wurde, in der 31. Minute selbst. Das 2:0 zwölf Minuten später legte er Ugur Yaz auf.

„Nach der Pause ist Ober-Abtsteinach dann auf 1:2 herangekommen, da hätte es noch einmal eng werden können“, war es erneut Eckhardt, der mit dem 3:1 (86.) den Deckel auf die Partie machte. Mit nun elf Toren aus elf Spielen führt der Bensheimer auch die Torschützenliste der Kreisoberliga Bergstraße an.

„Bisher ist meine Quote eigentlich ganz gut, aber viel wichtiger ist mir, dass die Mannschaft die drei Punkte holt“, gibt es da besonders eine Begegnung, deren Resultat den 23-Jährigen wurmt. „Das Heimspiel gegen den SC Olympia Lorsch wollte ich natürlich unbedingt gewinnen“, war die 1:3-Niederlage nicht das, was sich der Stürmer erhofft hatte.

Besonderes Spiel gegen Lorsch

Das Riedderby gegen die Klosterstädter war für Eckhardt ein ganz besonderes Spiel, schließlich hatte erst wenige Tage zuvor sein Vater Georg Eckhardt den Trainerposten beim Kreisoberligarückkehrer übernommen. „Das war schon ein komisches Gefühl, meinem Papa gegenüberzustehen. Schließlich war er auch in der Jugend mein Trainer und ich habe viel von ihm gelernt. Er ist schon ein Vorbild für mich und gerade im Fußballkreis Bergstraße ist er natürlich sehr bekannt. Da wird man schon darauf angesprochen, wenn man den Nachnamen Eckhardt trägt, ob man mit dem Georg verwandt ist“, erzählt Marcel Eckhardt, der noch bei seinen Eltern im Bensheim-l Schwanheim wohnt.

Dass zu Hause die Kreisoberliga verstärkt ein Gesprächsthema ist, bestätigt er. „Ich glaube aber nicht, dass das meiner Mutter auf die Nerven geht“, sagt der junge Stürmer mit einem Lachen. „Mir gefällt die Kreisoberliga Bergstraße sehr. Die Fahrten sind nicht so weit und es gibt viele Derbys“, hat der Bensheimer bisher die meiste Zeit seiner Fußballerkarriere im benachbarten Fußballkreis Groß-Gerau verbracht, wo er lange für den SV Concordia Gernsheim spielte. „Daher kenne ich auch einige Alemannia-Spieler, die früher in Gernsheim waren“, versteht sich Eckhardt sehr gut mit Sturmkollege Patrick Schmitt, der zurzeit allerdings noch eine Rotsperre abbrummen muss.

„Auch mit Adis Dolicanin harmoniere ich sehr gut und obwohl ich erst in der Saisonvorbereitung zur Alemannia gewechselt bin, haben mich hier alle sehr gut aufgenommen. Ich fühle mich in Groß-Rohrheim sehr wohl. Wenn wir aktuell nicht so ein Verletzungspech hätten, wäre es sogar noch schöner“, bedauert Eckhardt daher auch sehr die schweren Verletzungen von Stürmer Sven Meyer (Verdacht auf Leistenbruch) und Torhüter Dominik Nolte, der nach einer Innenband- und Meniskusverletzung operiert wurde. „Da rücken wir dann eben alle noch enger zusammen“, hofft Eckhardt dass der FCA am Sonntag im Heimspiel gegen den VfL Birkenau auch wieder mal auf eigenem Platz gewinnt, nachdem es zuletzt drei Heimpleiten gab.

