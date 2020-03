Eckhardt gibt Groß-Rohrheim neue Hoffnung

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße herrscht an treffsicheren Spielerpersönlichkeiten kein Mangel. Über diese verfügen sowohl der FC Alemannia Groß-Rohrheim wie auch die Spielvereinigung Fürth. Bezwangen die Rohrheimer dank vier Treffern von Marcel Eckhardt die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach mit 4:1, so profitierten die Fürther beim 4:2-Heimsieg gegen den TV Lampertheim von drei Toren Armend Ramadanis. Drei verschiedene Torschützen vermeldete Norbert Krezdorn, der Pressesprecher des VfR Bürstadt, beim 2:1-Heimsieg seiner Mannschaft über den FC Starkenburgia Heppenheim.

Groß-Rohrh. – ET W.-Michelb. II 4:1

Der FC Alemannia Groß-Rohrheim hat das Siegen nicht verlernt und wittert nach dem Heimerfolg über die Wald-Michelbacher Verbandsligareserve wieder Morgenluft im Abstiegskampf. In der 17. Minute aber gingen zunächst die Gäste aus dem Odenwald in Führung. Nach einem Eckball stand Jonas Jaap goldrichtig und köpfte zum 0:1 ein. 20 Minuten später aber wendete sich das Blatt zugunsten der Gastgeber, so dass Marcel Eckhardts verwandelter Foulelfmeter das 1:1 bedeutete. Traf Eckhardt auch in der 58. Minute mit einem Foulelfmeter zum 2:1, so profitierte er in der 63. und 85. Spielminute von den schönen Zuspielen seiner Mitspieler Dolicanin und Carl – 4:1.

SV Fürth – TV Lampertheim 4:2

Im Kampf um die Meisterschaft hat der TV Lampertheim mit der Niederlage in Fürth weiter an Boden verloren. „Die Gäste haben zu Beginn der Begegnung ihr Potenzial angedeutet. Aber letztlich haben wir einen verdienten Sieg davongetragen“, befand Max Wenisch, der Pressesprecher der Spielvereinigung. Im Fürther Sportzentrum erwischten die Lampertheimer zunächst einen Start nach Maß. 16 Minuten waren gespielt, da wurde René Salzmann im gegnerischen Strafraum von den Beinen geholt. Den folgenden Foulelfmeter verwandelte Pascal Simon zum 0:1. Und es sollte zunächst noch besser kommen für die Elf von Trainer Rudi Kecskemeti. Denn nach einer Ecke von Pascal Simon köpfte Alexander Zimmermann in der 30. Minute zum 0:2 ein. Noch vor der Pause aber gelang den Fürthern in der guten Kreisoberliga-Begegnung die Wende, als Leon Weises Schuss ins lange Eck das 1:2 bedeutete (43.). Die zweite Halbzeit gehörte klar den Odenwäldern – und da vor allem Armend Ramadani. Gelang ihm in der 48. Minute mit einem Schuss von der Strafraumgrenze der Ausgleich, so traf er auch in der 52. Minute per Foulelfmeter. Als er auch in der vierten Minute der Nachspielzeit nach Cermajanis Vorarbeit die Glückwünsche seiner Mannschaftskameraden entgegennehmen durfte, bedeutete dies die endgültige Entscheidung – 4:2.

VfR Bürstadt – Stbg. Heppenh. 2:1

Auf eindrucksvolle Weise revanchierte sich der VfR Bürstadt für die 0:5-Hinspielniederlage gegen die Starkenburgia. „Wir haben uns sehr viele Chancen herausgearbeitet. Deswegen wäre auch ein höherer Sieg drin gewesen“, frohlockte VfR-Pressesprecher Norbert Krezdorn. Vor 80 Zuschauern waren es allerdings die Heppenheimer, die den besseren Start erwischten. Als sich in der sechsten Minute nahezu alle Spieler im Bürstädter Strafraum zur Vollversammlung einfanden, gelang Luca Weber mit einem Schuss aus 13 Metern das 0:1. Die Bürstädter Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten: Serdar Özbek stellte in der 16. Minute seine Torjägerqualitäten unter Beweis und erzielte das 1:1. Der Siegtreffer des VfR fiel in der 70. Minute. Bei einem Angriff über die linke Seite überlief Ala Alhamo Heppenheims Torhüter Jonas Fickel und markierte das 2:1. hias

