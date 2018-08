Eckhardt und Schmitt machen Derby-Sieg klar

Groß-Rohrheim.Den Besuch auf der „Rohremer Kerb“ durften Spieler des FC Alemannia Groß-Rohrheim am Samstag mit strahlenden Gesichtern antreten, hatte man im Kreisoberliga-Derby doch gerade die Gäste des VfR Bürstadt mit 5:2 (2:1) bezwungen. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, die sich an das gehalten hat, was wir uns vorgenommen hatten. Wir sind aggressiv in die Zweikämpfe gegangen und unser Risiko, mit drei Spitzen zu spielen, wurde belohnt“, war Trainer Hamzalija Elezovic zufrieden.

„Man muss Groß-Rohrheim zum Sieg gratulieren. Sie haben von Beginn an einen sehr großen Willen an den Tag gelegt“, lagen VfR-Trainer Karl-Heinz Göbel allerdings zwei Dinge schwer im Magen. „Die Leistung von Schiedsrichter Max Trumpfheller muss heute ein Thema sein. Das 1:0 bekommen wir nach einer klaren Abseitsposition, dem Foulelfmeter zum 3:1 geht ebenfalls eine Groß-Rohrheimer Abseitsstellung voraus und das 4:1 wird mit einem Handspiel erzielt“, konnte sich der Gästecoach nicht mit den Entscheidungen des Unparteiischen anfreunden.

Offensive Ausrichtung überrascht

„Der Schiedsrichter hat sicher auf beiden Seiten Fehlentscheidungen getroffen, aber das sind drei spielentscheidende Situationen gewesen“, bemängelte Göbel, der allerdings auch das Verhalten seiner Defensive kritisierte: „Bis auf Torhüter Maximilian Kölsch und Kapitän Daniel Böck war unsere Abwehr nicht kreisoberligatauglich.“ Der Coach hofft darauf, dass Dennis Böck, Yusuf Ekin und Eugen Zweininger bald einsatzfähig sind. Ein Grund für das Wackeln der VfR-Defensive war unbestritten das Sturm-Trio Adis Dolicanin, FCA-Neuzugang Marcel Eckhardt und Patrick Schmitt. Eckhardt steuerte zwei, Schmitt sogar drei Treffer zum Sieg bei. „Ich glaube schon, dass wir den VfR durch unsere offensive Aufstellung mit drei Spitzen überrascht haben. Alle drei haben einen richtig guten Job gemacht und hinten hat unsere Dreierkette gut agiert“, hatte sich Elezovic für das Riedderby etwas Besonderes überlegt.

Schneller Ausgleich zum 1:1

Bereits nach sechs Minuten ergab sich für die Hausherren die erste Chance, doch nach Zuspiel von Schmitt verfehlte Dolicanin das VfR-Gehäuse. Zwei Minuten später hätte Maximilian Schröher die Gäste mit 1:0 in Führung bringen können, als er aus kurzer Distanz über den FCA-Kasten schoss. In der 17. Minute hatte der VfR gleich doppelt Pech: Zunächst übersah der Unparteiische die Abseitsstellung von FCA-Angreifer Eckhardt, dessen Schuss konnte Luca Schäfer zwar von der Torlinie befördern, doch dabei schoss er Schmitt an, der den Ball zum 1:0 für den FCA ins Netz beförderte. War die Führung der Platzherren glücklich gefallen, so war sie doch zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient. Angeführt von Kapitän Daniel Böck stellten die Schwarz-Weißen aus Bürstadt aber rasch auf 1:1, als dieser nach zuvor zwei erfolglosen Anläufen FCA-Torwart Dominik Nolte überwand (25.). Der VfR war nun besser im Spiel, aber nach einem leichten Ballverlust erzielte Eckhardt überlegt das 2:1 (39.) für den FCA.

Direkt nach Wiederbeginn lief erneut Eckhardt aus abseitsverdächtiger Position in den Strafraum und VfR-Torwart Kölsch traf ihn am Fuß. Den Strafstoß verwandelte Schmitt sicher zum 3:1 (47.). Besim Reka und Schröher (beide 57.) vergaben Chancen für die Gäste und in der 60. Minute bediente Schmitt dann Eckhardt, dessen Schuss Kölsch zunächst parieren konnte, aber der FCA-Neuzugang bugsierte den Ball sehr zum Ärger der Gäste doch noch zum 4:1 über die Linie. Die VfRler monierten erfolglos ein Handspiel. Nur wenig später vollendete Schmitt dann seinen Dreierpack – 5:1 (61.). Der VfR bewies nun große Moral und hatte noch einige Torchancen von denen Christoph Schamber eine zum 5:2 (68.) nutzte.

