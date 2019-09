Ehret lässt Gastgeschenke zu Hause

Hockenheim.Marc Ehret (Bild oben) aus Hüttenfeld liebt die Geschwindigkeit – und hat kein Problem mit Kontaktsportarten. Der mittlerweile 26-Jährige hat sich beim Eishockey und Handball die nötige Robustheit und das Durchsetzungsvermögen geholt, um im Motorsport sein Können unter Beweis zu stellen. Zuletzt gemeinsam mit Tobais Dauenhauer aus Mörlenbach im Odenwald (Bild unten) in der ADAC GT4 auf dem Hockenheimring.

Die beiden waren im BMW M4 als Gaststarter bei der Tourenwagenserie dabei, hielten sich mit sprichwörtlichen Gastgeschenken jedoch zurück. Stattdessen machten der Langstreckenspezialist Ehret und der 21-jährige Dauenhauer mit den Plätzen 17 und vier der namhaften Konkurrenz das Leben ordentlich schwer. „Wir wollten eigentlich reinschnuppern, uns die Serie anschauen und uns ein Bild machen, wo wir stehen“, erklärte Ehret, der seit seinem dritten Lebensjahr Motorsport betreibt.

Am Samstag hatte eine Strafe wegen eines Fehlers an der Feuerlöschanlage ein besseres Abschneiden verhindert. „So etwas passiert. Waren im Qualifying gut und haben dann hart gekämpft. Und am Sonntag lief es viel besser. Wir sind als Zehnte gestartet und sind Vierte geworden. Als bester BMW im Feld“, freute sich der Selbstständige, der nicht nur als Fahrer gefordert ist, sondern auch als Mechaniker.

Punkte in der Junior-Wertung

Ob das Duo aus Südhessen in zwei Wochen auch am Sachsenring in den BMW klettert, steht noch nicht fest. Schließlich werden für einen Gaststart immerhin 4000 Euro, für die komplette Rennsaison 22 000 Euro Einschreibegebühr aufgerufen. „Wir richten unsere Antennen aus und haben mit unseren Vorstellungen in Hockenheim gute Gründe geliefert, uns zu unterstützen“, meinte Ehret. Gemeinsam mit seinem Vater hofft er, „für nächstes Jahr ein Paket schnüren zu können“.

Gleich doppelt gefordert war Ehrets Nachbar Marvin Dienst. Der Lampertheimer war im Mercedes von Schütz Motorsport erst in der GT4 unterwegs (am Samstag 10., am Sonntag 14.), dann in der ADAC GT Masters. Auch beim 22-Jährigen lief am Samstag einiges gegen den Mercedes-Piloten. Weil er einen Konkurrenten gedreht hatte, kassierte der frühere Vize-Weltmeister der FIA-Langstreckenserie WEC die erste Durchfahrtsstrafe, eine zweite folgte, weil Dienst zu spät zum Fahrerwechsel in die Box kam.

„Wir hatten Kommunikationsprobleme. Am Ende haben 15 Sekunden gefehlt“, erläuterte der Mercedes-Pilot, der mit seinem Kollegen Aidan Read nur 23. wurde. Am Sonntag erkämpfte sich das Duo dann Rang elf. Damit machten die beiden Boden in der Junior-Wertung gut. Mit 175,5 Punkten belegen sie Rang drei, hinter Max Hofer (181) und Ricardo Feller (192). „Für mich kam es ein wenig überraschend, dass wir Punkte in der Pirelli-Junior-Wertung holen konnten. Aber natürlich ist das ein schönes Gefühl, nachdem wir am Samstag keine Punkte holen konnten. Ich denke, beim Saisonfinale könnte es noch ziemlich spannend werden“, blickte Dienst auf die Abschlussrennen in 14 Tagen auf dem Sachsenring voraus.

Dort wollen die Corvette-Fahrer David Jahn (Speyer) und Sven Barth (Weinheim) erneut angreifen. Sie wurden Elfte und 15. Noch schlechter lief es für BMW-Werksfahrer Jens Klingmann. Der gebürtige Leimener landete auf den Rängen 18 und 26.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.09.2019