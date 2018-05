Ehrgeizige Rohrheimer

Anzeige

Ried.Der Tischtennis-Club (TTC) Groß-Rohrheim ist am Ziel seiner Träume. Mit einem glatten 9:0-Heimsieg gegen den SV Ober-Kainsbach hat die Ried-Sechs den Meistertitel in der Bezirksoberliga-Gruppe 1 und den lange ersehnten Aufstieg in die Verbandsliga Süd sichergestellt. Aus derselben Liga verabschiedete sich die erste Mannschaft des TV Bürstadt mit einer 2:9-Niederlage im Derby beim TTC Heppenheim III.

Bürstadts zweites Herrenteam, das ebenfalls schon länger als Absteiger feststeht, trat zum Saisonabschluss in der Bezirksliga-Gruppe 1 gar nicht erst an – die Partie geht mit einem kampflosen 9:0 für Kontrahent TSV Ellenbach in die Wertung ein. Klassenkamerad SG Hüttenfeld durfte trotz einer 1:9-Heimniederlage gegen Meister SV Fürth jubeln, der Aufsteiger beendete die Saison auf einem starken dritten Tabellenplatz. Der Aufstiegsrelegation blickt der TTC Lampertheim III entgegen. Der Vizemeister der Bezirksklasse-Gruppe 1 siegte mit 9:5 beim SV Kirschhausen. Der TV Bürstadt III feierte nach einem 8:8 beim TSK Rimbach II den direkten Klassenerhalt.

Bezirksoberliga, TTC Groß-Rohrheim: Nach dem erlösenden 9:0-Kantererfolg gegen Ober-Kainsbach kannte der Jubel beim Meister (38:6 Punkte) keine Grenzen mehr. „Eine lange Saison geht zu Ende und wir haben uns endlich – nach mehreren Anläufen – mit dem Aufstieg in die Verbandsliga belohnt“, freute sich Groß-Rohrheims Kapitän Tobias Meixner. „Wir haben gar nichts mehr anbrennen lassen. Nur Denis Vakulenko musste in seinem Einzel zwei Matchbälle abwehren“, stellte Meixner fest – und gewährte einen Einblick in die Festivitäten: „Die Freude war und ist sehr groß und wir haben verdientermaßen lange und ausgiebig gefeiert. Jetzt heißt es, bis zum 31. Mai an der Aufstellung für die kommende Saison zu feilen.“