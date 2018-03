Anzeige

Bürstadt.Die Kampfgemeinschaft Bürstadt/Rimbach ist nach einer intensiven Vorbereitung – unter anderem stand ein dreitägiges Trainingslager auf dem Programm – bereit für den Saisonauftakt in der Judo-Oberliga. Gekämpft wird an vier Terminen: am 17. März in Wächtersbach gegen den JC Wächtersbach und den JC Rüsselsheim, am 24. März in Kassel gegen den PSV Kassel und den JC Geisenheim, am 14. April in Rimbach gegen den TV Nidda und die KG Darmstadt sowie am 21. April in Bürstadt gegen den JC Hühnfelden und den BC Arolsen. Kampfbeginn ist jeweils um 16 Uhr.

Im vergangenen Jahr konnte die KG Bürstadt/Rimbach als Aufsteiger direkt den vierten Tabellenplatz im starken Feld behaupten. Dieses Jahr gilt es, sich als feste Größe zu etablieren. Coach Nadine Müller zeigt sich vor dem Rundenstart optimistisch und freut sich über einen großen Kader in Topform. Dazu gehören: Ian Störmer, Johannes Roßbach, Kai Dörry, Morteza Tavakoli, Christoffer Wecht, Jannik Zettel, Florian Siegler, Mirco Ohl, Marcel Dudyka und Michael Radig. Neu dazu kommen nach derzeitigem Stand aus der eigenen Jugend Soufian Idrissi, Mohammed Assuev und Keanu Bozoghlian sowie die externen Zugänge Jan Tetiwa, Atilla Nazikol und Marc Milano.

Der Trainer- und Betreuerstab bestehend aus Nadine Müller, Lothar Kilian, Ibrahim Wetzig und Christoffer Wecht unterstützt die Athleten bei den gemeinsam gesteckten ehrgeizigen Zielen nach Kräften. red