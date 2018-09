Eigentor leitet Niederlage der SG ein

FN-Interview mit Landrat Dr. Achim Brötel

„Landlust braucht ein stabiles Fundament“

Der Ländliche Raum wird in Sonntagsreden gerne in den Mittelpunkt gerückt. In der realen Politik kann er aber auch gerne mal an den Rand rücken. Zu Unrecht, werden solche Regionen doch unterschätzt. Neckar-Odenwald-Kreis. ...