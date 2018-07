Anzeige

Bergstraße.Die seit wenigen Wochen gültige neue Datenschutzgrundverordnung treibt auch die Fußballer im Kreis Bergstraße um. Die Verunsicherung ist groß: Darf ein Vereinsvertreter die Mannschaftsaufstellung beispielsweise an die lokalen Zeitungen weitergeben? Dürfen Bilder von Kickern im verbandseigenen Ergebniskanal „fussball.de“ hochgeladen werden? „Welche Daten darf ich rausgeben, ohne dass ich einen Verstoß begehe und der Verein dafür haftbar gemacht werden könnte?“, fragte Wilfried Kungl vom Kreisoberligisten FSG Riedrode bei der Vorrundenbesprechung in Gronau und klagte, dass der Hessische Fußball-Verband keine Hilfestellung gebe.

Kreisfußballwart Reiner Held (Bürstadt) verwies in diesem Zusammenhang auf den Sportkreis Bergstraße. Dieser werde nach einem überaus gut besuchten Seminar in Fürth eine zweite Schulung für Vereinsvertreter im September anbieten. Nachdem bei den Vorrundenbesprechungen in Gronau (Kreisober- und C-Liga), Fürth (A- und B-Liga) sowie Lörzenbach (D-Ligen) die Regularien abgearbeitet waren, kamen Held und sein Stellvertreter Martin Wecht (Rimbach) auf einen Brief zu sprechen, den ein anonymer Schreiber an den Kreisfußballausschuss gerichtet hatte. Anonym, weil der Verfasser „Nachteile“ für seinen Verein befürchtet: „Wenn man nicht nach der Pfeife des Kreisfußballwartes tanzt, bekommt man es doch in einigen Dingen zu spüren.“ Held und seine Kollegen regten sich mächtig über den Vorwurf auf. „Wenn das Eure Meinung ist, dann muss ich meinen Job aufgeben“, sagte der Kreisfußballwart, der aber von vielen Vereinen Rückhalt erhielt.

Rundenstart am 4./5. August

Der Anlass des Schriftstückes ist eher undramatisch: Es geht um Zahl und Gestaltung der Vor- und Rückrundenbesprechungen. Der Verfasser plädiert für einen Termin mit allen Klassen – eine Idee, die nicht neu ist und die der Kreisfußballausschuss nicht ablehnend gegenübersteht. Bereits Anfang 2019 werden die Rückrundenbesprechungen an einem Termin stattfinden. In seinem Rückblick bezeichnete Held die Saison als „durchwachsen“, gerade wegen der Unklarheiten in der Abstiegsfrage wegen der zahlreichen Rückzüge sowie dem Zusammenschluss von SG und FSV Riedrode. Dass die Zahl der D-Ligen von drei auf zwei reduziert wurde, habe einen praktischen Grund. Mit 17 und 18 Teams könnten die Klassen eher Rückzüge auffangen, ein geordneter Spielbetrieb wäre gewährleistet.