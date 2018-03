Anzeige

Biblis.Beim FV Biblis laufen die Vorbereitungen auf die Restsaison auf Hochtouren. Mit 23 Punkten überwinterten die Gurkenstädter auf dem achten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga A. Für Trainer Roman Link ist das Ergebnis durchaus akzeptabel: „Wir wollten eine ruhigere Saison spielen als zuletzt – und bislang ist uns das auch gut gelungen. Sicherlich hätten wir mit etwas mehr Glück in dem einen oder anderen Spiel auch mehr Punkte haben können, aber so wie es ist, ist es in Ordnung. Gerade mit Blick auf die Saison davor können wir in dieser Winterpause zufrieden sein.“

Auch wenn es für die Bibliser nach oben um nichts mehr geht – als Tabellenachter befindet sich der FVB im Niemandsland der A-Liga. Link hofft, in der Restrunde noch ein wenig in der Tabelle zu klettern: „Für die aktuelle Saison ist unsere Leistung in Ordnung, aber mittelfristig visieren wir schon die Kreisoberliga an. In der laufenden Runde wird uns das wohl nicht gelingen, aber wir wollen einige Duftmarken setzen.“

Mit der Leistung in der Hinrunde ist Link einverstanden: „Man hat gemerkt, dass wir als Mannschaft auftreten, auch wenn wir nicht alles gewonnen haben. Einige Punkte haben wir verschenkt, darüber ärgern wir uns noch. Spiele wie gegen Aschbach, 07-Bensheim oder Reichenbach etwa hätten wir nicht verlieren dürfen. In diesem Jahr wollen wir das besser machen und uns die Punkte zurückholen.“