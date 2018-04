Anzeige

Ried.Nach dem auf den Donnerstagabend vorgezogenem Riedderby zwischen den Lampertheimer Azzurri und der SG Nordheim/Wattenheim stehen am Sonntag sowohl für den FV Biblis als auch für den VfB Lampertheim in der Kreisliga A Heimspiele gegen die beiden Bensheimer Klubs an. Während der VfB den FC 07 Bensheim II empfängt, gastiert A-Liga-Schlusslicht FSG Bensheim im Bibliser Stadion an der Pfaffenaue (beide ab 15.15 Uhr).

VfB Lampertheim – FC 07 Bensh. II

Nach dem Auswärtssieg gegen die FSG Bensheim will der VfB am Sonntag nachlegen und gegen den FC 07 Bensheim II den ersten Heimsieg des Jahres einfahren. „Das wird aber ein schwierigeres Spiel. Die Nullsiebener sind unser direkter Tabellennachbar, da sind drei Punkte Pflicht, um den Abstand zu halten. Es gilt, sobald wie möglich die 40 Punkte zu erreichen, um auch rechnerisch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Unser Ziel ist klar“, sagt Trainer Stefan Svrga.

FV Biblis – FSG Bensheim

An das Hinspiel gegen die FSG wird Roman Link, Trainer beim FV Biblis, nur ungern erinnert. Zwar gewann der FVB in Bensheim, zufrieden war Link aber nicht: „Das war wahrscheinlich unser schlechtestes Saisonspiel. Im eigenen Stadion wollen wir das besser machen, auch wenn man bei Spielen gegen den Tabellenletzten eigentlich nur verlieren kann.“ Zuletzt vergaben die Gurkenstädter zwei Mal eine 2:0 Führung und mussten sich die Punkte sowohl mit dem SV Winterkasten als auch mit dem SV Lindenfels teilen. Gegen die FSG fordert Link endlich wieder einen Sieg. „Wir brauchen mindestens sechs Punkte, sonst könnte es noch einmal eng werden.“ rago