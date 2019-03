Ein ganz heißer Tanz

Groß-Rohrheim.Das Spitzenspiel der Handball-Bezirksoberliga elektrisiert: Morgen um 18 Uhr muss der Tabellenführer TV Groß-Rohrheim beim Liga-Dritten ESG Crumstadt/Goddelau ran – und die Gastgeber senden schon im Vorfeld Kampfansagen in Richtung des Überraschungsteams. Zur Erinnerung: Vor der Runde wurde Crumstadt als Top-Favorit auf den Titel angesehen, Groß-Rohrheim als Aufsteiger aus der A-Liga eher im Verfolgerfeld gesehen. Doch inzwischen liegt der TVG ganz vorne, hat 37:5 Punkte auf dem Konto und auch noch den besseren direkten Vergleich gegenüber dem Zweiten HSG Langen (37:7). Crumstadt hat mit einem schwachen Saisonstart bereits alle Chancen verspielt und mit 32:12 Zählern keine Chance mehr auf den Titel.

Hauptmann brennt auf Revanche

„Wenn wir dort gewinnen, dann können wir schon allmählich über die Meisterschaft nachdenken“, sieht Groß-Rohrheims Trainer Sascha Holdefehr die Partie als Schlüsselspiel an: „Das könnte schon das Meisterstück werden.“ Auf alle Fälle ist es die höchste Hürde, die der TVG noch zu nehmen hat. Und die ESG will im zu erwartenden Hexenkessel in der Sporthalle der Goddelauer Martin-Niemöller-Schule alles daran setzen, den Gästen in die Suppe zu spucken.

„Wir haben aus dem Hinspiel noch etwas klarzustellen“, erklärt Crumstadt/Goddelaus Trainer Michael Hauptmann, der von 2004 bis 2006 den TVG betreute. „Wir alle sind heiß, die Punkte gegen Groß-Rohrheim zu holen“, betont Hauptmann. Mit 30:32 unterlag die ESG in der Hinrunde in Groß-Rohrheim und auch Holdefehr sprach im Nachhinein von einem „am Ende glücklichen Sieg“.

Diesmal erwartet der TVG-Trainer auf alle Fälle einen heißen Tanz: „Das sind die Spiele, auf die man sich freut. In einer vollen Halle, um wichtige Punkte zu spielen. Das ist doch was.“ Vor den Gastgebern hat er durchaus Respekt: „Sie verfügen über einige Spieler, die eine Partie entscheiden können“, denkt er beispielsweise an Christian Pudel und Moritz Seybel, die beide im Hinspiel fehlten, aber absolute Leistungsträger der ESG sind. Ein weiterer wichtiger Spieler droht bei Crumstadt auszufallen: Sebastian Avemarie laboriert noch an den Folgen eines Handgelenkbruchs. „Das ist für die ESG besonders in der Deckung schwer zu kompensieren“, weiß Holdefehr.

Die Groß-Rohrheimer haben derzeit nur geringe personelle Probleme: Der langzeitverletzte Oliver Sziebert wird zwar fehlen, aber ansonsten stehen nur noch kleine Fragezeichen hinter der Aufstellung: Torhüter David Wägerle musste im Training passen, nachdem er sich einer Zahn-Operation unterziehen musste, sein Bruder und Torwartkollege Alexander fehlte im Dienstagstraining mit Muskelproblemen im Oberschenkel. „Das war aber nur eine Vorsichtsmaßnahme. Er ist fit“, gibt Holdefehr Entwarnung. Manuel Kohl hat zwar nach wie vor leichte Probleme mit seinem lädierten Knie, „aber ich denke, er wird sich durchbeißen“, so der Trainer. Andreas Ochs und Sebastian Haas sind nach ihren Schulterbeschwerden nicht mehr beeinträchtigt.

„Wir haben uns intensiv auf Crumstadt/Goddelau vorbereitet und wenn man an der Tabellenspitze steht, dann will man diese Position natürlich verteidigen“, gibt sich Sascha Holdefehr zuversichtlich und sieht die Kampfansage des Gegners als zusätzliche Motivation: „Da muss man als Trainer kaum mehr etwas sagen. Die Jungs brennen auf dieses Spiel.“ me

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.03.2019