Ein Leben ohne den Fußball-Nachmittag

Ried.Kaum wurde die neue Runde im Amateurfußball Anfang September mit etwas Verspätung angepfiffen, da wurde sie auch schon wieder abgeblasen. Der Grund: Das Covid 19-Virus ist weiterhin allgegenwärtig. So vermissen viele derzeit ihren lieben Fußball und wissen nicht, wann weitergespielt wird.

Unterdessen aber hat sich der Hessische Fußball-Verband einen Plan zurechtgelegt. Er will den Spielbetrieb ab kommenden März fortsetzen. Von dort an sollen bis Juni alle ausstehenden Spiele ausgetragen werden. Der „Südhessen Morgen“ befragte die Verantwortlichen, wie sie zu diesem Vorhaben stehen und wie sie sich in der Corona-Zeit die selbige vertreiben.

Fabian Kreiling (Vorstandsmitglied FSG Riedrode): „Corona hin, Corona her. Uns in Riedrode fällt immer etwas ein. So haben wir im Mai den Vatertag „To Go“ veranstaltet und im Juli die „Kerwe dehoam.“ Auch in diesen Tagen gab es zumindest für den Vorstand etwas zu tun. Ich erinnere da noch einmal an die Inbetriebnahme unseres neuen LED-Flutlichts. Außerdem haben wir ein Digitalisierungsprojekt erfolgreich zum Abschluss gebracht und sind auch hier in den Genuss von Fördermitteln gekommen. Ob es im März mit dem Fußball weitergeht, muss freilich noch abgewartet werden. Für mich ist das Thema auch dann noch nicht vorbei. Deswegen wäre es auch besser, im Frühjahr nur so lange weiterzuspielen, bis die Hinrunde abgeschlossen ist. Danach den Schlussstrich zu ziehen ist eine faire Wertung, die als Grundlage für eine vernünftige Auf- und Abstiegsregelung reichen müsste.

Patrick Andres (Sportausschussvorsitzender SG Olympia/VfB Lampertheim): „Es war absolut richtig, die Runde Ende Oktober zu beenden und es darauf bis zum Jahresende beruhen zu lassen. Doch wie geht es nun weiter? Erst im März wieder anzufangen und die Runde mit all ihren Nachholspielen bis Juni durchzuziehen, halte ich für sehr, sehr optimistisch. Im Januar mit der Vorbereitung beginnen, danach die ersten Verbandsspiele mit all ihren englischen Wochen ab Februar, sogar möglicherweise in den Juli hinein. Das würde ich für ein realistisches Szenario halten.“

Frank Willhardt (Pressesprecher TV Lampertheim): „Wer das jährlich wiederkehrende Ritual der Fußballsaison gewohnt ist, kann mit der aktuellen Situation schwer umgehen. Kein kontinuierlicher Trainingsrhythmus, keine sonntäglichen Rundenspiele und auch das übliche Randgeschehen mit Fachsimpeln, Gedankenaustausch, einem Getränk und einer Wurst. Alles, was einen Fußballnachmittag ausmacht, ist nicht mehr da. Die Idee, im März wieder regulär weiterzuspielen, stößt bei uns auf Skepsis. Wie sollen die ausgefallenen Spiele nachgeholt werden? Das geht nur über viele englische Wochen, was unseres Erachtens nicht bestreitbar ist.“

Klaus Anthes (Vorsitzender FC Alemannia Groß-Rohrheim): „Die Ruhe in unserem Vereinsleben bereitet mir auch deswegen Sorgen, weil wir unsere Vereinsgaststätte verpachtet haben und der Pächter davon lebt, dass wir uns oft und gerne bei ihm treffen. Aber vielleicht ist ja ab Februar, März wieder richtig was los. Wenn wir dann viele englische Wochen bestreiten müssen, ist das für uns zwar mit Strapazen verbunden. Doch wir wissen auch, dass die Verbandsvorschriften wenig Alternativen zulassen, sodass wir in dieser Ausnahmesituation auch einmal gerne bereit sind, in einen solchen sauren Apfel zu beißen.“ hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.12.2020