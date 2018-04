Anzeige

Bezirksoberliga, TV Bürstadt: „Wir haben gut mitgehalten, doch in den Doppeln hatten wir keine Chance“, erklärte TVB-Kapitän Frank Rosenberger. Er holte den Bürstädter Ehrenpunkt zum 1:9 gegen Dreieichenhain II. Am Samstag (18 Uhr) geht es für Schlusslicht Bürstadt (2:40 Punkte) zum Sechsten Heppenheim III. „Die jungen Spieler von Heppenheim haben sich gut entwickelt“, zollt Rosenberger dem letzten Kontrahenten der Saison Respekt.

Bezirksliga, SG Hüttenfeld: Für Aufsteiger Hüttenfeld ging es beim 5:9 um nichts mehr – anders als für den Drittletzten Einhausen, der noch jeden Punkt benötigt, um die Minimalchance auf Relegationsplatz neun zu wahren. Am Samstag (16.15 Uhr) kommt Meister Fürth (40:2 Punkte) zur SGH (24:18).

Bezirksliga, TV Bürstadt II: Beim 1:9 gegen Meister SV Fürth war Benjamin Brüderl der einzige Punktgewinn für Bürstadt II vergönnt. „Diese Mannschaft steigt zu Recht auf“, sagte Rosenberger über den SVF. Am Samstag (19.30 Uhr) muss der Absteiger zu Vizemeister Ellenbach.

Bezirksklasse, TTC Lampertheim III: Nach dem 8:8 gegen den Dritten Heppenheim IV sieht Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend viel Steigerungsbedarf. „Das war ein schwaches Spiel. Da müssen wir mächtig zulegen, wenn wir in der Relegation am 6. Mai etwas reißen wollen“, hielt er fest. Vor allem in den Doppeln war mehr drin. Zwei der drei Auftaktpartien gingen im fünften Satz verloren. Am Samstag (17 Uhr) schließt Lampertheim III (37:5 Punkte) die Runde beim Vierten Kirschhausen (28:14) ab.

Bezirksklasse, TV Bürstadt III: Nach dem 4:9 beim Achten Ober-Laudenbach fiel Bürstadt III wieder hinter den punktgleichen SG Gronau (9:6 gegen Rimbach II) auf Abstiegsplatz zehn zurück. Am Samstag (17 Uhr) muss Bürstadt bei den bereits abgestiegenen Rimbachern (5:37) ran, während Gronau schon am Freitag bei Meister Fehlheim III gastiert. „Wir hoffen, dass Fehlheim die Runde ordentlich zu Ende bringt“, so Frank Rosenberger. cpa

