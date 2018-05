Ein ruhiger Anführer

Anzeige

Nicht ganz so zufrieden ist man in Biblis mit der aktuellen Runde. „Wir haben eine gute Mannschaft beisammen, trotzdem haben wir gerade in der Rückrunde bisher zu viele Punkte liegengelassen“, sagt De Sousa Barba. Für die kommende Spielzeit hat der 27-Jährige beim FVB schon zugesagt – und auch Sohn Luciano tritt mittlerweile bei den Bambini in Biblis gegen den Ball. „Er ist jetzt fünf Jahre alt, mal sehen, ob er dauerhaft beim Fußball bleibt oder vielleicht doch etwas anderes macht“, ist die Familie für den gebürtigen Mannheimer sehr wichtig.

Ein Endspiel um den Relegationsplatz am letzten Spieltag gegen den TSV Reichenbach will der zuletzt eher in der Defensive beheimatete Mittelfeldspieler in den letzten vier Spielen unbedingt vermeiden. „Mit Ausnahme des Duells gegen den designierten Meister Olympia Lorsch glaube ich, dass wir gegen den FC 07 Bensheim II, die SG Nordheim/Wattenheim und Reichenbach Siege holen können. Das Derby gegen die SG NoWa ist immer ein besonderes Spiel“, weiß De Sousa Barba, dass der Bibliser Lokalrivale trotz des seit Donnerstagabend endgültig feststehenden Abstiegs in die B-Liga am 13. Mai alles geben wird.

