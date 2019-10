Ein unerwarteter Auswärtserfolg

Ried.Während den beiden Fußball-B-Ligisten FC Olympia Lampertheim und SG Hüttenfeld mit ihren Niederlagen in Weiher und Mörlenbach die Reise in den Odenwald weniger gut bekam, schlug sich die FSG Riedrode II im östlichen Teil des Kreises Bergstraße sehr wacker und kam zu einem 1:0-Erfolg bei der Sportvereinigung Affolterbach.

Mörlenb. – SG Hüttenfeld 4:0

„Das 4:0 war unsere beste Saisonleistung und wir hätten noch weitere Treffer erzielen können“, sprach Helmut Baumgärtner, Pressesprecher des SV/BSC Mörlenbach, in höchsten Tönen von seiner Mannschaft. Die traf bereits nach 30 Sekunden. Und als Franken gefährlich in den Hüttenfelder Strafraum flankte, landete Oliver Alters Direktabnahme aus zehn Metern unhaltbar im Tor zum 1:0. Die Vorentscheidung fiel vor der Halbzeit, denn gegen Arben Cermjanis Drehschuss aus 17 Metern war Hüttenfelds Torwart Robin Lammel machtlos. Auch in der 56. Minute leite Frankens Flanke einen Mörlenbacher Treffer ein. Dieses Mal war Omit Nasari der Nutznießer, der aus fünf Metern traf. Den Schlusspunkt setzte Oliver Alter in der 78. Minute. Als er den Ball über Lammel hinweglupfte, hieß es 4:0.

Affolterb. – FSG Riedrode II 0:1

Riedrodes Held hieß am Sonntag Mirko Alimi. Mit seinem Treffer in der dritten Minute entschied er die Begegnung. Als die FSG schön einen Angriff über die rechte Seite startete, kam der Ball zu Mirko Alimi, der Frank Sattler, das Urgestein im Tor der Sportvereinigung Affolterbach zum 0:1 überwand. „Die Begegnung fand auf Augenhöhe statt und Affolterbach ließ immer wieder spielerisches Potenzial aufblitzen. Letztlich aber war unser Sieg verdient. Wir haben die bessere Mannschaftsleistung an den Tag gelegt. Affolterbach stellte sich zudem manchmal ungeschickt an und wir hatten in Eduard Tropman einen sicheren Rückhalt“, freute sich Riedrodes Spielausschussvorsitzender Wilfried Kungl nach dem etwas unerwarteten Auswärtserfolg.

Weiher – Oly. Lampertheim 4:2

„Der Weiherer Erfolg geht vollauf in Ordnung. Da unsere Mannschaft verletzungsbedingt angeschlagen war, mache ich ihr keinen Vorwurf“, resümierte Lampertheims Sportausschussvorsitzender Patrick Andres. Weiher legte los wie die Feuerwehr, nach zwei Treffern von Tim Helfrich stand es schnell 2:0. Während er in der 9. Minute per Freistoß traf, profitierte er fünf Minuten später von einem FCO-Abwehrfehler. Doch nun zeigte der FC Olympia, was er drauf hat, und in der 33. Minute vollendete Michael Reichardt nach einem schönen Doppelpass zum 2:1. Ein sehenswerter Treffer bedeutete drei Minuten später das 2:2: Matthias Hecher traf mit einem indirekten Freistoß aus 25 Metern. In der zweiten Halbzeit aber kam Weiher wieder verstärkt auf. Beide Male waren es Eckbälle, die einem TSV-Treffer vorangingen. Beim 3:2 (46.) profitierte Philipp Werner, in der 57. Minute köpfte Spielertrainer Steffen Maas zum 4:2 ein. Negativer Höhepunkt in der 90. Minute: Michael Reichardt sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 21.10.2019