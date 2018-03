Eindeutige Ausgangslage

Anzeige

ried.Waren die Rollen in der Begegnung zwischen Eintracht Bürstadt und der SG Riedrode über Jahre hinweg klar zugunsten der Gelb-Schwarzen aus Riedrode verteilt, so findet das Kreisoberliga-Derby nun unter ganz anderen Vorzeichen statt. Die gastgebende Eintracht, ihres Zeichens unangefochtener Tabellenführer, ist haushoher Favorit – Riedrode nur Außenseiter.

„Das ist schon eine ganz große Hausnummer, die uns da erwartet. Mein Kollege Benjamin Sigmund hat bislang Hervorragendes geleistet“, bringt Andreas Keinz, Trainer der SG Riedrode, dem kommenden Gegner höchste Wertschätzung entgegen. Zwar kann sich Keinz mit einem Punktgewinn an der Bürstädter Wasserwerkstraße durchaus anfreunden, doch betont er auch, dass sein Verein eine durchaus „fettere“ Ausbeute bräuchte, um im Abstiegskampf Boden Gut zu machen.

FCA vor hoher Hürde

In der Tat war die Punktausbeute der SG in den ersten Wochen nach der Winterpause nicht gerade üppig. Dreimal trat Riedrode gegen Mannschaften aus dem Odenwald an, zweimal gab es ein Unentschieden. „In Mitlechtern und bei Anatolia Birkenau haben wir uns mit Auswärtsunentschieden gut aus der Affäre gezogen. Dagegen war unser Heimauftritt gegen die SG Wald-Michelbach bei der 0:2-Niederlage indiskutabel“, ruft Keinz die vergangenen Wochen in Erinnerung, in denen seine Riedroder Mannschaft nicht so recht vom Fleck kam. Zwar tut er gut daran, bei der Eintracht das Kollektiv hervorzuheben, doch will er seine Spieler auch auf die individuelle Klasse von Spielern wie Flamur Bayrami, André Bandieramonte, Hakan Yazici oder Jens Hartmann hinweisen. Die SG Riedrode muss auf Lukas Becker (grippaler Infekt) verzichten. Robert Drzyzga und Ümit Erdem hingegen sind langzeitverletzt, wobei sich Erdem aktuell im Aufbautraining befindet.