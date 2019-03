Eindeutige Rollenverteilung

ried.Am Sonntag wird in der Kreisliga A der 22. Spieltag ausgetragen. Während der VfB Lampertheim beim SV Winterkasten antreten muss, reist die SG Nordheim/Wattenheim zum FSV Rimbach. Ein schweres Heimspiel steht dem FV Biblis bevor, denn die Gurkenstädter empfangen mit der SG Unter-Abtsteinach II den Tabellenführer. Bei den Lampertheimer Azzurri gastiert der TSV Aschbach.

FV Biblis – SG Unter-Abtsteinach II

Nach der Niederlage in Unter-Flockenbach II erwarten die Bibliser um 15.15 Uhr erneut ein Topteam. Mit der SG Unter-Abtsteinach II kommt der Spitzenreiter ins Stadion an der Pfaffenaue.

Die Favoritenrolle sieht FVB-Coach Thomas Roth klar verteilt, traut seiner Truppe aber durchaus eine Überraschung zu: „Die SGU ist mit Abstand die beste Mannschaft. Viele Spieler im Kader haben Gruppenliga – mindestens aber Kreisoberliga-Format. Dazu kommt, dass sie momentan einen Lauf haben und personell aus dem Vollen schöpfen können. Ich erwarte trotzdem, dass wir zumindest versuchen, mitzuhalten. Wir haben in diesem Spiel eigentlich nicht viel zu verlieren. Mir ist wichtig, dass die Einstellung bei meiner Mannschaft stimmt, aber ich bin mir sicher, dass meine Spieler angesichts unserer Tabellensituation wissen, worum es geht.“

Am Sonntag muss FVB-Übugsleiter Roth ohne Dennis De Sousa Barba auskommen, der sich eine Steißbeinprellung zugezogen hat. Außerdem fehlt Markus Gölz krankheitsbedingt, Denny Osswald weilt im Urlaub.

Azzurri Lamperth. – TSV Aschbach

Nachdem die Azzurri zuletzt mit einer Auswärtsniederlage gegen den FC 07 Bensheim II in die Restrunde gestartet sind, steht in dieser Woche das erste Heimspiel in diesem Jahr an. Mit dem TSV Aschbach empfangen die Lampertheimer um 16.15 Uhr eine Mannschaft, die zwar in der Tabelle auf dem vorletzten Platz steht und gegen den Abstieg kämpft, am letzten Sonntag beim 3:0-Sieg gegen den SSV Reichenbach aber für Aufsehen sorgte.

„Dass die Aschbacher gegen den SSV so gut gespielt haben, wundert mich nicht. Sie haben in der Winterpause den Trainer gewechselt, so etwas sorgt für neue Impulse. Dann haben sie die Euphorie aus der Vorbereitung mitgenommen“, sagt Azzurri-Trainer Martin Göring. Seine Elf habe bei der Niederlage gegen den FC 07 II zwar keine schlechte Leistung geboten, ist aber viel zu fahrlässig mit der Chancenverwertung umgegangen: „Irgendwie hatten wir eine Blockade vor dem Tor. Gegen den TSV müssen wir uns deutlich steigern. Wichtig ist, dass wir aus den Fehlern im Hinspiel lernen.“

FSV Rimbach – SG NoWa

„Für uns zählt am Sonntag um 15.15 Uhr nur ein Auswärtssieg. Alles andere wäre eine riesige Enttäuschung“, fordert Jens Stark, Trainer bei der Sportgemeinde, vor dem Spiel beim Tabellenschlusslicht.

Winterkasten - VfB Lampertheim

Für den VfB steht am Sonntag (15.15 Uhr) eine schwierige Auswärtsfahrt an, denn die Elf von Stefan Svrga reist zum Dritten. rago

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.03.2019