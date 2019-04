Eine gute Halbzeit reicht Eintracht nur zu Remis

Bürstadt.„Verlieren verboten“ lautete die Devise der Bürstädter Eintracht vor dem gestrigen Kellerduell in der Fußball-Gruppenliga bei der KSG Georgenhausen. Mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden kam der Aufsteiger der Vorgabe von Spielertrainer Benjamin Sigmund nach.

Rundum zufrieden hörte sich der 40-jährige Übungsleiter der Bürstädter jedoch nicht an. „Georgenhausen ist nicht näher an uns herangekommen, das war das Minimalziel. Allerdings hätten wir den Abstand auf den Gegner auch gerne vergrößert. Dafür hätten wir aber über zwei Halbzeiten Fußball spielen müssen, nicht nur über eine“, hielt Sigmund fest.

Wegerle macht den Ausgleich

In den ersten 45 Minuten ließen die Bürstädter die Hausherren zu oft gewähren. „Wir haben schlecht verteidigt. Dadurch haben sich viele Räume für Georgenhausen ergeben. Der Gegner hatte leichtes Spiel und ist verdientermaßen in Führung gegangen“, musste der Eintracht-Trainer bei der Analyse der ersten Hälfte einräumen. Emre Hanilce sorgte in der 33. Minute für die fast schon überfällige 1:0-Führung der KSG. Zum zweiten Durchgang stellte Sigmund von einem 3-4-3 auf ein 4-4-2 um, in der 56. Minute brachte Bürstadts Coach zudem Vassili Theodorou und Vitali Becker für Niclas Herzberger und Xhino Dushaj. Die Umstellungen fruchteten – und spätestens nach der Gelb-Roten Karte gegen Georgenhausens Torschützen Hanilce (61.) wegen wiederholten Foulspiels war die Eintracht am Drücker. Matthias Wegerle traf zum verdienten 1:1-Endstand (75.). Etwas Pech hatte die Eintracht in zwei Strafraumsituationen, in denen die Pfeife des Schiedsrichters stumm blieb. „Zumindest einmal hätte es Elfmeter geben müssen“, fand Sigmund.

Vier Spieltage vor Saisonende bleibt die Eintracht mit jetzt 35 Punkten auf dem rettenden zwölften Platz. Auf den 13. FC Fürth (31 Punkte/1:4 gegen Ginsheim II) machte die Sigmund-Elf letztlich sogar einen Zähler gut. Georgenhausen (29 Punkte) fiel hinter den SV Nauheim (30) auf Platz 15 zurück. Die Nauheimer gewannen 3:1 beim Drittletzten Sportfreunde Heppenheim (27) und können weiter auf den Klassenerhalt hoffen. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 29.04.2019