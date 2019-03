„Eine Hälfte verschlafen“

Bürstadt.Eine Woche nach dem 6:0 gegen den VfB Ginsheim II ist die Bürstädter Eintracht im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Beim Drittletzten SV Nauheim kassierte die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund eine 1:3 (0:2)-Niederlage. „In Summe haben wir eine Halbzeit verschlafen“, äußerte sich Sigmund alles andere als zufrieden über die Vorstellung seiner Truppe. „Der erste Durchgang war desolat, der zweite war akzeptabel. Das ist unterm Strich aber zu wenig. Wir haben nicht verloren, weil Nauheim gut war, sondern weil wir uns selbst geschlagen haben.“ Dass Juan Marroqui Cases in der dritten Minute der Nachspielzeit den 1:3-Anschlusstreffer erzielte, wollte Sigmund nicht als Zeichen des Aufbäumens verstanden wissen. „Positiv“, stellte der Eintracht-Trainer klar, „war heute nur, dass sich keiner verletzt hat“.

Von den überzeugenden Leistungen in den ersten vier Restrundenpartien war bei der Eintracht vor allem in der ersten Hälfte wenig zu erkennen. „Nauheim war einen Tick wilder und aggressiver. Wir haben lange gebraucht, bis wir überhaupt mal im Spiel waren“, macht Sigmund zu viele „Unkonzentriertheiten und einfache Fehler“ bei seiner Elf aus. Die Gegentore ließen nicht lange auf sich warten. In der fünften Minute erzielte Deniz Celik vor 150 Zuschauern die 1:0-Führung für Nauheim, elf Minuten später legte Fabio de Leo das 2:0 nach. De Leo war es auch, der mit dem 3:0 frühzeitig alles klar machte (51.).

ETB bleibt auf Platz elf

Während Nauheim als Drittletzter mit 24 Punkten neue Hoffnung schöpft, bleibt die Eintracht mit 30 Zählern Elfter. Neben Nauheim dürfen sich die Sportfreunde Heppenheim als Gewinner des 26. Spieltags wähnen. Die seit der Winterpause von Aiad Al-Jumaili trainierten Kreisstädter besiegten den Zwölften TSV Lengfeld (29 Punkte) mit 4:0 und belegen jetzt mit 26 Zählern Rang 13 – den ersten von sechs festgelegten Abstiegsplätzen. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) sind die Sportfreunde zu Gast in Bürstadt. cpa

