Eine Klasse für sich

E. Bürstadt – SV Bobst. 12:0 (5:0)

Kämpften die Bobstädter noch am Freitag sehr aufopferungsvoll gegen die zweite Mannschaft der FSG Riedrode, so kamen sie gegen die Eintracht deutlich unter die Räder. Beim frischgebackenen Gruppenligisten, der bereits in der zweiten Minute durch Fabio Capello mit 1:0 in Führung ging, stimmte einfach alles, auch wenn die Bürstädter in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit zunächst für zehn Minuten Ladehemmung hatten. Einziger Wermutstropfen im Eintracht-Freudenbecher blieb somit die Verletzung von Sturm-Hoffnung Vitali Becker, der in der 22. Minute ausgewechselt werden musste.

VfR Bürs. – FSG Riedrode 1:0 (0:0)

Beiden Mannschaften wird in der neuen Kreisoberligarunde eine gewichtige Rolle im Kampf um die Meisterschaft zugetraut. Diesmal hatte der VfR das bessere Ende für sich. Die Begegnung fand lange Zeit auf Augenhöhe statt, dann setzte der vorgerückte VfR-Verteidiger Lukas Bamberg mit einem sehenswerten Kopfball-Treffer den Riedroder Stadtmeisterträumen fast schon ein Ende – 1:0. Am VfR-Sieg änderte auch die Tatsache nichts, dass Meckerer Yusuf Ekin in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte sah.

SV Bobstadt – VfR Bürst. 2:2 (1:2)

Nach einer kurzen Pause musste der VfR gleich noch einmal ran. Da tat es gut, dass ausgeruhte Kräfte aus dem zweiten Glied unterstützten. Der SV Bobstadt lief aber zu großer Form auf.

E. Bürstadt – FSG Riedrode 2:0 (1:0)

Bereits vor der Begegnung stand die Stadtmeisterschaft für die Eintracht schon so gut wie fest. Während der 60 Minuten unterstrichen die Grün-Weißen noch einmal ihre gute Frühform. Der junge Paul Herpel brachte sein Team früh in Führung, ehe Xhino Dushaj kurz vor Schluss das 2:0 gelang. Da konnte sich die Eintracht auch den Luxus leisten, dass Juan Marroqui Cases zwischenzeitlich einen Strafstoß vergab. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 30.07.2018