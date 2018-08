Bobstadt.Der Absturz in die D-Klasse ist überwunden – der SV Vorwärts Bobstadt darf sich nach zweijähriger Absenz endlich wieder Fußball-C-Ligist nennen. Der direkte Wiederabstieg, so viel ist klar, soll in jedem Fall verhindert werden. „Da wollen wir nicht mehr hin“, sagt Bobstadts Vorsitzender Marc Merl, weiß aber auch: „Das wird richtig schwer. Für uns gilt es, vier Mannschaften hinter uns zu lassen. Der Traum wäre Platz neun.“

Vor allem personell stellen sich den Bobstädtern einige Fragezeichen. Quantitativ hat der Aufsteiger mit neun Neuzugängen, denen vier Abgänge gegenüberstehen, einen Sprung gemacht – aber bringen die Neuen auch die nötige Qualität mit? Mit Thorsten Becker, Christian Gengnagel, Jan Herzberger, Pascal Sipahi und Dennis Zeuke fangen gleich fünf Spieler wieder neu an.

Patrick Rudi stößt aus dem Altherrenteam der Bürstädter Eintracht dazu – und mit Christian Klein wurde ein AH-Spieler aus den eigenen Reihen reaktiviert. Auf zwei „Neuzugänge“ der anderen Art setzt der SVB nach der Winterpause, wenn Stammtorwart Steffen Keiber (Merl: „Er ist einer der besten Torhüter der Liga“) und Mittelfeldmann Tim Heise ihre Kreuzbandrisse auskuriert haben dürften.

„Einige werden noch Zeit brauchen“, glaubt Merl – und appelliert an das Kollektiv: „Wenn die Einstellung stimmt und die Mannschaft sich als solche weiterentwickelt, können wir es schaffen.“ Als Beispiele dafür führt der Vorsitzende Bobstadts Resultate bei der Stadtmeisterschaft an. Da gab es eine 0:12-Packung gegen Gruppenligist und Turniersieger Eintracht, aber auch ein knappes 0:2 gegen die FSG Riedrode und sogar ein 2:2 gegen den VfR Bürstadt, die beide in der Kreisoberliga beheimatet sind. Die vier Abgänge, die es in der Sommerpause gab, tun zweifellos weh. Top-Torjäger Mergim Dzackaj (16 Tore in der D-Klasse) und die technisch versierten Hüseyin Tutay (neun Tore) und Patric Richter schlossen sich der Bürstädter Eintracht an – auch in der Hoffnung, zu einigen Gruppenliga-Einsätzen zu kommen. Zumindest bei Tutay erfüllte sich dieser Wunsch schnell, er kam in den ersten drei Punktpartien der ersten Eintracht-Mannschaft zum Einsatz. Dagegen finden sich Richter und Dzackaj in der Eintracht-Reserve wieder – und die spielt bekanntlich wie Bobstadt in der C-Klasse. „Gerade einen Patric Richter hätten wir gerne behalten“, räumt Merl ein.

Der vierte Abgang stellte sich nur zwei Tage nach dem 1:1-Heimremis gegen die KSG Mitlechtern II zum Rundenauftakt ein. Für viele überraschend legte Michael Wahlig sein Amt als Spielertrainer nieder. Der 40-Jährige, der zwei Tage zuvor zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung getroffen hatte, wird dem SV Vorwärts fortan auch als wichtige Option im Angriff (acht Tore in der Vorsaison) fehlen.

Mirco Geschwind zufrieden

Mit Mirco Geschwind, der wie Merl dem SV Bobstadt schon seit 1997 die Treue hält, springt jetzt Wahligs bisheriger Co-Trainer an der Seitenlinie ein. Bedenken hat der Vorsitzende keine. „Die Jungs ziehen gut mit, auch taktisch und im Training haben wir schon ein paar Umstellungen vorgenommen“, meint Merl. In Auerbach führte der SV Vorwärts bis zur 58. Minute mit 3:1, gegen Mitlechtern II verspielte der Stadtteil-Club eine frühe 1:0-Führung. Allzu häufig darf das den Bobstädtern in dieser Runde nicht passieren, wenn sie vier Mannschaften hinter sich lassen wollen.

Geschwind selbst freut sich auf die neue Aufgabe. „Wir haben prima Jungs dazubekommen und wissen, dass es nur über Disziplin und Teamgeist gehen kann. Aber die Trainingsbeteiligung ist super und die Jungs bringen sich sehr gut ein. Das Ziel kann eigentlich nur der Klassenerhalt sein, aber ich sehe auch Potenzial für einen stabilen Mittelfeldplatz“, meint der 41-jährige Oberstufenlehrer – und hätte nichts dagegen, wenn der SV Bobstadt diese Stärken schon beim heutigen Kerwe-Heimspiel (15 Uhr) gegen den SSV Reichenbach II zum Besten gibt.

