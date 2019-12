Bergstraße.Gewalt gegen Fußball-Schiedsrichter ist in diesen Tagen eines der beherrschenden Themen. Die Unparteiischen auf den Plätzen im Fußballkreis Bergstraße sind von dieser Art der Auseinandersetzung bislang verschont geblieben. „Ich hatte in 35 Jahren deswegen noch keinen Abbruch“, sagt Siegfried Roth vom SV Schönberg. Seit 44 Jahren leitet Wolfgang Helfrich (TSV Elmshausen) Spiele. Er habe „höchstens mal einen Schubser gekriegt“, aber nichts, was ihn gefährdet hätte.

Dennoch: Das Thema Gewalt gegen Schiedsrichter war präsent bei der Jahresabschlussfeier der Bergsträßer Unparteiischen in Bensheim. „Leider müssen wir mit diesen negativen Schlagzeilen leben. Der Sport wird von Wenigen in den Schmutz gezogen“, so Obmann Karlheinz Dörsam. Der Birkenauer ziehe vor denjenigen den Hut, „die weitermachen und sich von solchen Taten nicht abschrecken lassen“. Kurz ans Aufhören hatte Dörsams Stellvertreter Thomas Hirschberg nach dem Faustschlag gegen einen Referee in Dieburg gedacht: „Die Einschläge kommen näher.“ Doch der Wald-Michelbacher verwarf den Gedanken – und leitet weiter Spiele, ebenso wie fast alle der über 150 Bergsträßer Unparteiischen, wenn sie nicht aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen passives Mitglied sind.

13-Jähriger springt ein

Die aktiven Referees haben in diesem Jahr ein gewaltiges Arbeitspensum absolviert. Sie leiteten 3050 Spiele bei den Senioren und etwa 1400 beim Nachwuchs. Für die Einteiler Dörsam (Senioren) und Hirschberg (Jugend) war es damit aber nicht getan. Es gebe immer wieder Fälle, dass Schiedsrichter noch am Spieltag absagen. So kam in der Vorrunde einer der jüngsten Referees, der 13 Jahre alte Can Zaim, zu seinem ersten Einsatz bei den Senioren. Der Nachwuchsspieler des SV Fürth war beim Spiel ISC Fürth II gegen SV Fürth III auf dem Sportplatz – und der einzig geprüfte Unparteiische. Zaim war einer der neun Absolventen des Neulingslehrganges in Mai.

Selten im Kreis im Einsatz sind Cristian Ballweg und Christoffer Reimund. Sie leiten Spiele in der Regionalliga. In der Hessenliga werden Simon Wecht, Simon Heß und Marco Unholzer eingesetzt, in der Verbandsliga Maximilian Rother, Nikolas Czypull und Joschka Pfeifer. In der Gruppenliga dürfen Marco Bernert, Michael Herbert, Jakob Hirschberg, Fabien Mink, Jannis Neher und Kevin Steinmann ran.

Das Wichtigste beim Jahresabschluss, der erstmals vom Förderverein Bergsträßer Schiedsrichter unter seinem Vorsitzenden Marco Sommer ausgerichtet wurde, war die Ehrung verdienter Referees. all

