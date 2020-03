Eintracht Bürstadt II nach Bensheim

Ried.Für das Ried-Duo in der Fußball-C-Liga könnten die Voraussetzungen vor dem Restrundenstart kaum unterschiedlicher sein. Die Reserve von Eintracht Bürstadt, die am Sonntag (15.15 Uhr) bei der FSG Bensheim zu Gast ist, will als Tabellenfünfter oben mitreden. Der FV Biblis II, der um 13.15 Uhr den VfL Birkenau II empfangt, braucht im Abstiegskampf jeden Punkt.

FSG Bensh. – Et. Bürstadt II

Bensheim? Da war doch was. Am vierten Spieltag verlor die Eintracht-Reserve ihr Heimspiel gegen den damals punktlosen B-Liga-Absteiger mit 1:3. „Klar wollen wir uns revanchieren. Aber man muss sagen: Bensheim hat sich nach den personellen Problemen am Anfang gefangen“, zollt Eintracht-Trainer Attila Jambor dem Neunten Respekt. Mit Stürmer Lukas Berg (Verdacht auf Kreuzbandriss) muss Bürstadt II einen Leistungsträger ersetzen. Auch der reaktivierte Torwart Nikolai Heiß (zuletzt FV Hofheim) fehlt.

Biblis II – Birkenau II

Drei Punkte fehlen Biblis II zum Relegationsplatz, fünf Zähler sind es zum rettenden Ufer. Doch nach der guten Vorbereitung ist FVB-Spielertrainer Roman Link guter Dinge. „Wir wollen umsetzen, was wir erarbeitet haben“, sagt der 31-Jährige. Bis auf Robin Weska stehen Link gegen den Zehnten Birkenau II alle Mann zur Verfügung. Zudem ist die erste FVB-Mannschaft spielfrei. cpa

