Mit einem Sieg wäre Eintracht Bürstadt Meister. Aber um diesen zu erzielen, müssen erst einmal Tore her. Und Hakan Yazici fällt als potenzieller Torschütze aus. „Er hat sich beim 6:1-Heimsieg über den VfL Birkenau einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. An Fußball denkt er erst einmal nicht“, bedauert Sigmund.

Außerdem ist die sechswöchige Sperre von André Bandieramonte nach seinem Foul gegen Starkenburgia Heppenheim längst noch nicht abgelaufen.

Erdem verlässt SGR

Am vergangenen Wochenende wurde der Aufwärtstrend der SG Riedrode unterbrochen. Nachdem die Gelb-Schwarzen beim FC Alemannia Groß-Rohrheim mit 1:2 unterlagen, mussten die Spieler gleichzeitig mit finsterer Miene zur Kenntnis nehmen, dass Konkurrenten wie die TSV Auerbach und die Spielvereinigung Fürth fleißig punkteten.

Nun gastiert die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach bei der SG Riedrode, und deren Trainer Andreas Keinz will aus der Tatsache, dass der Gegner nun nur noch begrenzt Spieler aus der ersten Garnitur einsetzen kann, keinen Vorteil ableiten. „Wir werden auf eine schlagkräftige Mannschaft stoßen. Spielern wie Kelvin Darffour und Maximilian Gärtner ist nicht so ohne Weiteres beizukommen“, sagt Keinz. Er selbst bangt um den Einsatz von Tim Speicher (knickte beim Spiel in Groß-Rohrheim um) und Ümit Erdem, der sich eine leichte Gehirnerschütterung zuzog. Die Rückkehr von Erdem ins Team beflügelte die SG Riedrode. Allein sein Auftritt beim 3:2-Erfolg in Auerbach war wichtiger denn je. In der kommenden Saison wird Erdem Riedrode allerdings verlassen, denn er übernimmt bei einem Verein im Fußballkreis Mannheim den Co-Trainer-Posten.

Neben dem FC Alemannia Groß-Rohrheim kann auch der VfR Bürstadt der SG Riedrode Schützenhilfe leisten. Die Elf von Trainer Karl-Heinz Göbel empfängt die TSV Auerbach mit ihrem Trainer Christian Hofsäß, den Göbel einst bei Olympia Lampertheim trainierte. Hias

