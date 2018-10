Eintracht Bürstadt setzt auf Heimstärke

Bürstadt.In der vergangenen Saison trennten den SV DJK Eintracht Bürstadt und den FC Alsbach noch zwei Spielklassen voneinander. Während die Grün-Weißen aus Bürstadt als souveräner Meister der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße erstmals in die Gruppenliga Darmstadt aufstiegen, erwischte es den FC Alsbach am letzten Spieltag der Verbandsliga Süd, wodurch der FCA nach 14 Jahren Klassen-Zugehörigkeit den Gang nach unten antreten musste. Am Sonntag (15 Uhr) stehen sich der Aufsteiger aus Bürstadt und der Absteiger aus Alsbach nun auf dem Sportplatz an der Wasserwerkstraße gegenüber.

Sigmund guter Dinge

Für ETB-Spielertrainer Benjamin Sigmund ist die Ausgangslage klar. „Die Favoritenrolle liegt eindeutig bei Alsbach, was aber nicht heißt, dass wir gegen sie nichts holen könnten. Unsere letzten drei Heimspiele haben wir schließlich gewonnen“, geht Sigmund nicht ohne Optimismus in das Duell.

„Die Eintracht hat zwölf ihrer 16 Punkte zu Hause geholt, das spricht natürlich schon für eine Heimstärke – und auf ihrem Kunstrasen werden sie auch für uns nicht leicht zu spielen sein“, findet Gästecoach Sebastian Heß, der sein Team in der aktuellen Runde trotz Platz zwei nicht in einer Favoritenrolle sieht. „Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison hat es in Alsbach einen Umbruch gegeben und wir haben ein sehr junges Team. So standen zuletzt im Heimspiel gegen Lengfeld bei uns sechs Spieler aus den Jahrgängen 1998 und 1999 auf dem Platz.“

Heß hat den Trainerposten beim FCA erst vor dieser Saison angetreten, zuvor war er beim SV Traisa aktiv. Der Club ist für ihn allerdings alles andere als fremd. „Ich habe in Alsbach sechs schöne Jahre als Spieler verbracht und war dort auch Jugendtrainer, daher kenne ich auch viele Spieler hier schon ganz gut. Für mich war es ein ’nach Hause kommen’“, berichtet Heß, der am Sonntag 31 Jahre alt wird. Dass die Alsbacher nach dem Abstieg mit einer verjüngten Truppe punktgleich mit Tabellenführer VfB Ginsheim II zurzeit ganz oben stehen und 31 Zähler auf dem Konto haben, überrascht den neuen FCA-Coach allerdings selbst: „Dass es so gut für uns laufen würde, damit war nicht zu rechnen. Aber es werden auch Rückschläge kommen. Für uns gilt weiter das Saisonziel 45 Punkte plus x, was den Klassenerhalt bedeutet. Erst wenn wir diese Punkte gesammelt haben, schauen wir weiter.“

Die Hausherren aus Bürstadt haben erst 16 Zähler für das Unternehmen Klassenerhalt gesammelt, stehen aber als Tabellenelfter vor den bis zu sechs Abstiegsrängen im Darmstädter Fußball-Oberhaus. „Wenn wir diesen Platz am Ende der Saison belegen würden, dann wären wir sicherlich zufrieden“, weiß ETB-Trainer Benjamin Sigmund wie eng es im Kampf um den Klassenerhalt in der Gruppenliga zugeht. „Wir könnten nach den bisherigen Spielen schon sechs Punkte mehr auf dem Konto haben, dann stünden wir schon im oberen Mittelfeld.“

Gerade zu Beginn der Runde hat seine Mannschaft doch etwas Lehrgeld zahlen müssen. Auch bei der 2:4-Niederlage bei Türk Gücü Rüsselsheim war nach Ansicht Sigmunds am letzten Sonntag durchaus Zählbares drin. „Türk Gücü hat sich vor der Runde mit einige Verbandsliga-Spielern verstärkt – und ich sehe Alsbach am Sonntag mit ähnlicher Stärke zu uns kommen. Trotzdem hatten wir in Rüsselsheim die Chance zum 3:3-Ausgleich, haben sie aber leider nicht gemacht“, erklärt Sigmund.

Im Heimspiel am Sonntag kann er auch wieder auf die Dienste von Juan Marroqui Cases zurückgreifen, der zuletzt in Urlaub weilte. Beim FCA muss Sebastian Heß dagegen in letzter Zeit wegen Rückenproblemen auf Joachim Fricker verzichten, der im Ried kein Unbekannter ist, spielte er doch bis 2012 beim FV Hofheim.

