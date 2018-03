Anzeige

ried.In der Fußball-Kreisoberliga ist Tabellenführer Eintracht Bürstadt zurück in der Spur und demonstrierte dies eindrucksvoll mit einem 7:1-Derbysieg gegen eine überforderte SG Riedrode. Weiterhin Boden gut im Abstiegskampf macht der FV Hofheim, der Eintracht Wald-Michelbach II mit 2:0 bezwang. Dagegen musste der VfR Bürstadt eine 0:2-Niederlage bei der SG Wald-Michelbach hinnehmen. Dass die Kellerkinder der Liga ordentlich den Aufstand probten, dafür sorgten aber auch die TSV Auerbach, die Alemannia Groß-Rohrheim mit 2:1 bezwang und die Spielvereinigung Fürth, die dem FSV Riedrode beim 5:4 drei Punkte abknöpfte.

ET Bürstadt – SG Riedrode 7:1

Die Eintracht erteilte der SG Riedrode eine Lehrstunde in Sachen Fußball. Die Art und Weise, wie die SG auftrat, gefiel keinem der vielen Riedroder Zuschauer. Gerade die Abwehr ließ viele Fragen offen. Sie musste bereits in der siebten Minute das 0:1 hinnehmen, als Jens Hartmann zum 1:0 traf. Juan Marroqui Cases war der Wegbereiter des 2:0 in der 25. Minute, bei dem André Bandieramonte einmal mehr seine Vollstreckerqualitäten unter Beweis stellte. Erneut war es in der 29. Minute Hartmann, der Riedrodes Torhüter Christian Knecht das Nachsehen gab – 3:0. Und noch vor dem Wechsel nutzte Juan Marroqui Cases eine schöne Vorarbeit von Bandieramonte zum 4:0. 50 Minuten waren gespielt als Andreas Schwöbel Yazicis Vorarbeit zum 5:0 nutzte. Immerhin gelang Riedrode in der 67. Minute der Ehrentreffer, als Marcel Kluths Direktabnahme vom Elfmeterpunkt aus im Netz landete – 5:1. Nur fünf Minuten später aber stellte Bandieramonte mit einem Schuss aus sieben Metern den alten Abstand wieder her. Dem eingewechselten Marc Weis war es in der 88. Minute vorbehalten, das 7:1 zu erzielen.

SG W.-Michelb. – VfR Bürstadt 2:0

Unter seinen Möglichkeiten blieb der VfR Bürstadt in Wald-Michelbach. „Wir haben unsere wenigen Chancen genutzt und danach das Ergebnis verwaltet“, lautete das Fazit von Mathieu Knapp, dem Pressesprecher der SG Wald-Michelbach. Vor 150 Zuschauern stand die Begegnung meist auf eher schwachem Niveau. Hüben wie drüben wurden sich kaum Chancen herausgespielt. Dennoch wäre dem VfR vor der Halbzeit fast ein Treffer geglückt, als Dennis Böck frei aufs Gehäuse der Odenwälder zulief. Kaum pfiff Schiedsrichter Siefert aber zur zweiten Halbzeit an, machten die Wald-Michelbacher binnen weniger Minuten kurzen Prozess. Zunächst verwertete Vitali Loenko beim 1:0 in der 50. Minute ein schönes Zuspiel seines Bruders Dimitri, dann wuchtete Moritz Baum eine Ecke von Jahn per Kopf ins Bürstädter Tor – 2:0 (57.).