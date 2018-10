Eintracht-Fehler gnadenlos bestraft

Rüsselsheim.Manchmal lassen sich Sieg und Niederlage im Fußball ganz einfach erklären. Die einen nutzen ihre wenigen Chancen konsequent – die anderen nicht. Die 2:4 (1:1)-Niederlage von Eintracht Bürstadt beim FC Türk Gücü Rüsselsheim wirft den Gruppenliga-Aufsteiger aus dem Ried, weiterhin Elfter mit 16 Punkten, nicht um. Doch das mulmige Gefühl, das gestern Nachmittag definitiv mehr drin war, ließ die Grün-Weißen nach dem Schlusspfiff nicht los.

„In der ersten Halbzeit hatten wir die klareren Möglichkeiten. Mit einer konzentrierten Leistung wäre ein Punkt möglich gewesen. Wir haben uns aber selbst um den Lohn gebracht“, fand Bürstadts Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher: „Wir haben zu viele Fehler gemacht, die leider sofort mit Gegentoren bestraft wurden. Rüsselsheim hat seine Chancen vorne gnadenlos genutzt.“

Dass die Fehlerzahl bei der Eintracht eigentlich überschaubar blieb, spricht letztlich vor allem für die Qualität, die der mit jetzt 42 Treffern zweitstärkste Angriff der Liga unter Beweis stellte. Der zuletzt vier Mal sieglose FC Türk Gücü fackelte vor dem Tor nicht lange – und durchkreuzte mit seiner Kaltschnäuzigkeit die Pläne von Bürstadts Spielertrainer Benjamin Sigmund, der seine Mannschaft mit einer 5-3-2-Formation auf das Feld geschickt hatte. „Wir haben tief gestanden, das war unsere Marschroute. Im Angriff haben wir auf ein 3-4-3 umgeschaltet. Eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht“, meinte Haßlöcher.

Viele Konterchancen zu Beginn

Sigmunds Vorgabe wäre womöglich aufgegangen, hätte die Eintracht ihre Konterchancen in der Anfangsphase besser zu Ende gespielt – die beste Chance vergab Vitali Becker. In der 23. Minute lief sich Rüsselheims Emin Yalin nach einem feinen Zuspiel im Sechzehner frei und schloss zum 0:1 ab. In Minute 39 schlenzte Fabio Cappello einen nicht unhaltbaren Freistoß aus 18 Metern zum 1:1 ins FC-Tor. Noch vor der Pause entschärfte Türk-Gücü-Keeper Yildirim Ilbay zwei Schüsse von Becker und Vassili Theodorou überragend.

Nach dem Seitenwechsel ließ die Eintracht-Abwehr den Gegner wieder im Strafraum walten – schon stand es 1:2 (50.). Dem 1:3 durch Cuma Aslanca ging ein Bürstädter Fehlpass voraus (59.). Der starke Theodorou verkürzte per Freistoß auf 2:3 (69.), ehe Ramazan Türkyilmaz nach einem Eckball zum Abschluss kam und das 2:4 erzielte (79.). cpa

