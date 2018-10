Eintracht gibt Führung aus der Hand

Bürstadt.Nach den überzeugenden Vorstellungen gegen Verbandsliga-Absteiger FC Alsbach (1:1) und im Kreispokal-Achtelfinale gegen den VfR Bürstadt (8:6 nach Elfmeterschießen) muss die erste Mannschaft von Eintracht Bürstadt einen empfindlichen Rückschlag verkraften. Beim Drittletzten TSG Messel, der jetzt 13 Punkte auf dem Konto hat, verlor die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund nach früher Führung noch mit 1:2 (1:1).

Als Elfter mit 17 Punkten steht die Eintracht zwar über dem Strich – allerdings nur knapp. Der Zwölfte, Sportfreunde Heppenheim (2:3 in Büttelborn), ist punktgleich, der SV Nauheim (1:1 in Georgenhausen) und der TSV Lengfeld (1:6 in Unter-Flockenbach) stehen bei 16 Zählern – beide Konkurrenten haben aber eine Partie weniger absolviert.

Andre Bandieramonte hatte die Eintracht vor 60 Zuschauern früh in Führung gebracht (10.). Ein fragwürdiger Elfmeter (Eintracht-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher: „Da verhalten wir uns nicht clever, aber der große Teil der Schiedsrichter gibt diesen Strafstoß nicht“), den Messels Andre Scheel zum 1:1 verwandelte (25.), und ein sauber herausgespielter Treffer des starken Marius Galinski (77.) brachten die Wende zugunsten der Hausherren.

Zündende Ideen fehlen

Kurz vor der Pause hatte Bürstadts Juan Marroqui die große Chance zur Führung, er passte jedoch zu einem im Abseits stehenden Mitspieler. Nach der Pause schoss Bandieramonte knapp am linken Pfosten vorbei, Juan Marroqui prüfte die TSG mit einem Kopfball – zwingend war das alles nicht. „Wir haben das Spiel nach vorn gesucht, ab dem Sechzehner haben uns aber die zündenden Ideen gefehlt“, gestand Haßlöcher.

In den Schlusssekunden entglitt dann dem Schiedsrichter die Begegnung. Der eingewechselte Paul Herbel sah nach einem Foul Gelb-Rot (90.+3) – eine Entscheidung, die für Diskussionsstoff und weitere Feldverweise sorgte. Eintracht-Mittelfeldmann Vassili Theodorou sah laut Haßlöcher für die Bemerkung „Der Schiri trägt heute blau“ glatt Rot (90.+4), Kapitän Flamur Bajrami holte sich Gelb-Rot ab (90.+5). „Da hat der Unparteiische wenig Fingerspitzengefühl bewiesen“, monierte Haßlöcher, der aber klarstellte: „Es lag nicht am Schiedsrichter, dass wir verloren haben.“ cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 29.10.2018