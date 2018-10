Eintracht hamstert weiter Punkte

Bürstadt.Es ist kein spektakulärer Sieg – aber es ist ein Sieg. „Auch das sind drei Punkte, die wir gerne mitnehmen“, kommentierte Pressewart Christian Beckerle den 3:1 (1:0)-Heimerfolg seiner Bürstädter Eintracht im Aufsteigerduell gegen den Vorletzten KSG Georgenhausen. Bürstadts Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher bewertete den spielerisch wenig berauschenden Auftritt seiner Elf ähnlich: „Es war sicher kein hochwertiges Gruppenliga-Spiel, aber wir haben verdient gewonnen. Das ist das einzige, was für uns zählt.“

Vier ihrer letzten fünf Ligapartien haben die Bürstädter für sich entschieden – und damit auch eine Reaktion auf das 0:4 in Büttelborn unter der Woche gezeigt. In der Tabelle machte die Eintracht wieder Boden gut: Mit 16 Punkten aus 13 Partien steht die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund jetzt vor dem Bergsträßer Konkurrenten Sportfreunde Heppenheim (15 Punkte/verlor gestern 0:2 in Nauheim) auf Rang elf. Drei Punkte beträgt das Polster zum TSV Lengfeld auf Abstiegsplatz 13.

„Wenn man bedenkt, dass wir 42 bis 45 Punkte zum sicheren Klassenerhalt brauchen werden, sind wir so langsam auch nach Punkten im Soll“, erklärte Haßlöcher, der sich aus einem weiteren Grund freute: „Jetzt kommen die Brocken.“ In den nächsten zwei Spielen bekommt es die Eintracht mit dem offensivstarken FC Türk Gücü Rüsselsheim (6./23 Punkte) und Tabellenführer FC Alsbach (28) zu tun. „Aber auch diese Teams sind schlagbar“, sagte Coach Sigmund mit Blick auf die gestrigen Ergebnisse. Alsbach unterlag 1:2 in Höchst, Türk Gücü verlor in Lengfeld gar mit 1:3.

In einer ereignisarmen Partie übernahm die Eintracht schnell das Kommando. In der 22. Minute schlug Maxi Hödl eine Flanke von rechts, die am langen Pfosten den Weg zum 1:0 ins Tor fand. „Bis zum ersten Tor haben wir es ganz gut gemacht. Danach haben wir aufgehört, Fußball zu spielen und haben uns der destruktiven Spielweise der Gegner angepasst“, meinte Sigmund, der dennoch gute Ansätze sah: „Wenn wir die Konter besser ausspielen, schießen wir weit mehr als fünf oder sechs Tore. Das Gegentor auf der anderen Seite verfälscht das Gesamtbild.“ Nach dem Kopfballtreffer von Xhino Dushaj zum 2:0 (57.) und dem Abstauber von Flamur Bajrami zum 3:0 (77.) war das Spiel entschieden, das 1:3 durch Alexander Schwamberger (83.) machte Bürstadt keine Angst mehr. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 08.10.2018