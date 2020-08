Eintracht holt Cuma Uzar

Bürstadt.Die DJK Eintracht Bürstadt hat kurzfristig personell nachgelegt. Cuma Uzar schließt sich dem Gruppenliga-Team der Grün-Weißen an. Der Linksfuß, der im Oktober 19 Jahre alt wird, kommt von den A-Junioren des TV Lampertheim. In der vergangenen Saison war Uzar für die JSG Lampertheim/Hüttenfeld in der A-Jugend-Gruppenliga Darmstadt am Ball. Dort belegten die Spargelstädter nach 14 Spieltagen den vierten Platz, Uzar trug mit sechs Treffern seinen Teil dazu bei.

Nach Stürmer André Bandieramonte, Torwart Jannik Hüter (beide Wormatia Worms II), Mittelfeldmann Raman Chiri (FV Hofheim) und Nachwuchskeeper Timo Sauer (JFV Bürstadt, eigene Jugend) ist Uzar der fünfte Neuzugang der Eintracht. Damit stehen jetzt nominell 18 Feldspieler im Kader der ersten DJK-Mannschaft, die vier Abgänge zu verzeichnen hatte. „Wir sehen ihn als guten Perspektivspieler“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher. Nach dem Ausfall von Routinier Alexander Lehmann, der nach einem Zehenbruch laut Haßlöcher „noch mindestens vier oder fünf Wochen“ ausfallen wird, könnte Uzar allerdings schon deutlich früher gefordert sein. „Eigentlich ist Cuma eher offensiv ausgerichtet. Wir werden ihn jetzt aber defensiv brauchen“, erklärt Haßlöcher. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 17.08.2020