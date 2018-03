Anzeige

Groß-Rohrheim – FV Hofheim

Die besten Chancen auf den zur Relegation berechtigenden zweiten Tabellenplatz hält momentan der FC Alemannia Groß-Rohrheim. Dieser steht einen Punkt besser bei einem Spiel weniger als der Tabellendritte FC Starkenburgia Heppenheim. Zwar beteuert FC-Vorsitzender Klaus Anthes, dass die Kreisoberliga die ideale Klasse für seinen Verein sei, doch an der Teilnahme zur Aufstiegsrelegation, welche den höchsten Erfolg in der nunmehr 108 Jahre alten Vereinsgeschichte bedeuten würde, hätte auch er nichts einzuwenden.

Gegen den FV Hofheim werden die Groß-Rohrheimer am Sonntag auf Rasen spielen. „Wir tun uns gegen den FV Hofheim selten einfach. Das haben wir ja bereits im Hinspiel gesehen, als wir dort nur mit 2:1 gewonnen haben“, so Anthes. Personell sieht es allerdings bei den Alemannen recht gut aus. Lediglich Ugur Yaz muss wegen seines Urlaubs passen.

„Mit dem Heimsieg über die Tvgg Lorsch haben wir uns ein kleines Polster herausgearbeitet. Wir sind aber bestens beraten, wenn wir uns darauf nicht ausruhen“, sagt Oliver Schader, Spielertrainer des FV Hofheim, vor der Begegnung. Bei den Groß-Rohrheimern will er in jedem Falle ein Augenmerk auf Torjäger Sven Meyer richten, der das Derby im vergangenen September zugunsten der Alemannenentschied.

Schader ist sehr daran gelegen, dass sein Verein an das Thema Klassenerhalt einen Haken machen und sich auf eine neue Saison in der Kreisoberliga vorbereiten kann. „Bis Mai will ich nicht mehr zittern“, redet Schader Klartext. In personeller Hinsicht kann der Trainer wieder auf Christoph Bittmann zurückgreifen, der gegen Lorsch aufgrund einer Leistenverletzung pausieren musste.

VfR Bürstadt – KSG Mitlechtern

Paradoxität im Bürstädter Robert-Kölsch-Stadion: Der zuletzt so auswärtsstarke VfR Bürstadt empfängt die KSG Mitlechtern, die in dieser Runde gerade ihre Stärken auf heimischen Geläuf hat. Aber egal, ob der VfR zu Hause oder auswärts antritt, die Mannschaft von Trainer Karl-Heinz Göbel will an ihre jüngsten beiden Siege anknüpfen und die Mitlechterner, die auch in der kommenden Saison von Öczan Sahin trainiert werden, schlagen. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.03.2018