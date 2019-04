Eintracht lässt sich Heimsieg entreißen

Bürstadt.Bis zur 84. Minute hat es gestern auf dem Sportplatz an der Wasserwerkstraße so ausgesehen, als könnte der SV DJK Eintracht Bürstadt im Gruppenliga-Abstiegsduell gegen den FC Sportfreunde Heppenheim einen wichtigen 1:0-Heimsieg feiern. Dann kam der Moment von David Jafari, der, nachdem ETB-Torwart Eric Kamprath zunächst den Schuss des kurz zuvor eingewechselten Shkelcim Korbi abwehren konnte, die Kreisstädter über den 1:1-Ausgleich jubeln ließ. Die Gäste hatten danach sogar noch die Chance auf den Siegtreffer, aber es blieb bei der Punkteteilung.

Die schmeckte den Hausherren deutlich weniger als den Sportfreunden. „Wenn du bis kurz vor Schluss mit 1:0 vorne liegst, fühlt sich so ein Unentschieden natürlich nicht so gut an. Schließlich waren drei Punkte für uns durchaus möglich. Wir haben es allerdings versäumt, unsere Chancen für ein zweites Tor zu nutzen. Am Ende kann Heppenheim das Spiel sogar noch gewinnen und dann stehst sogar mit leeren Händen da“, nahm ETB-Trainer Benjamin Sigmund dann doch lieber den einen Punkt mit. „Außerdem haben wir den Abstand auf Heppenheim gehalten“, bleibt die Sigmund-Truppe Elfter, während das Team von Gästecoach Aiad Al-Jumaili in der Tabelle den FC Fürth zumindest vorübergehend an sich vorbeiziehen lassen musste.

Lob für Durchhaltevermögen

„Bis auf Fürth haben heute allerdings alle Mannschaften hinter uns verloren und wir haben am Mittwoch ja noch das Nachholspiel beim TSV Höchst“, hofft Al-Jumaili, dass dann wieder Tobias Georgi und Timo Fischer zur Verfügung stehen. „Wir mussten heute auf sechs Spieler verzichten, das war schon besser als zuletzt auf acht oder zehn. Mich hat es gefreut, dass die Mannschaft nie aufgegeben hat und dafür belohnt wurde. Am Ende können wir hier ja sogar noch als Sieger vom Platz gehen, wenn ich an die beiden großen Chancen von Markus Engel (86.) und Shkelcim Korbi (87.) denke“, gefiel dem SF-Coach die Moral seiner Truppe.

Abschlussglück fehlt

Die Partie begann aber ganz im Sinne der Hausherren. Schon in der zweiten Minute setzte der überragende Vassilios Theodorou die erste Duftmarke, als er Gästeangreifer Helnathan Scott mit gutem Zweikampfverhalten ausbremste. Identisches geschah in der 11. Minute. In der 13. Minute warf Theodorou den Turbo an und setzte sich schön über die rechte Angriffsseite durch. Seine Vorarbeit vollstreckte der ins ETB-Team zurückgekehrte Andreas Schwöbel zum umjubelten 1:0 (13.). „Da haben wir hinten einmal den Ball quer gespielt“, bemängelte Al-Jumaili, der ansonsten auf beiden Seiten doch sehr stabile Abwehrreihen sah.

So blieben Torchancen eher die Ausnahme, aber bei einem Distanzschuss von Theodorou (20. und einem Schuss von André Bandieramonte knapp am Tor vorbei (37.), hätte es im Kasten von SF-Torwart Levent Cetin durchaus klingeln können. Die größte Chance zum 2:0 vergab ETB-Kapitän Flamur Bajrami, als er nach Wiederbeginn aus rund acht Metern übers Tor schoss (50.). „Der muss natürlich drin sein“, bedauerte ETB-Trainer Sigmund. So kam es in der 84. Minute zu einem Ballverlust der Bürstädter, den Jafari mit dem 1:1-Ausgleich bestrafte.

Nur zwei Minuten später fand sich Markus Engel aus stark abseitsverdächtiger Position ganz allein vor dem Tor von ETB-Torwart Eric Kamprath wieder. „Der Schiedsrichter hat weiterlaufen lassen und dann muss er das eigentlich nutzen“, musste Gästecoach Al-Jumaili mitansehen, wie der ansonsten stark agierenden Engel statt das 2:1 für Heppenheim zu erzielen, ins Straucheln geriet und hinfiel. Wenig später scheiterte Korbi mit seinem Schuss an Kamprath (87.).

© Südhessen Morgen, Montag, 01.04.2019