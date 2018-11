Eintracht läuft ins offene Messer

Höchst/Bürstadt.Die Bürstädter Eintracht hat die Chance verpasst, das Polster auf den Tabellenkeller der Fußball-Gruppenliga auszubauen. Nach der 0:6 (0:2)-Niederlage beim zuletzt viermal sieglosen TSV Höchst rutschte der Aufsteiger vom elften auf den zwölften Platz ab. Mit 23 Punkten aus 19 Spielen bleibt die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund zwei Zähler vor den Sportfreunde Heppenheim, die den ersten der voraussichtlich sechs Abstiegsplätze belegen.

„Nach den ersten 35 bis 40 Minuten war nicht abzusehen, dass das Spiel so ausgehen würde. Es war wie im Hinspiel eine Partie zwischen den beiden Strafräumen“, meinte Bürstadts Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher: „Leider haben wir dann einen Foulelfmeter verursacht, der zum 0:1 führte, und uns kurz vor der Pause zum 0:2 auskontern lassen. Wir hatten eine hohe Fehlpassquote, waren in der zweiten Halbzeit viel zu konteranfällig und sind dem Gegner ins offene Messer gelaufen“, fasste Haßlöcher zusammen.

Eintracht-Coach Sigmund äußerte sich ähnlich: „Der Naturrasen war schon sehr holprig, aber das war sicher nicht der Hauptgrund für diese Niederlage. Wir haben zu naiv verteidigt und den Gegner regelrecht eingeladen. Mit einer Fehlpassquote, wie wir sie heute hatten, wird es schwierig. In der ersten Hälfte haben wir nach vorne die Zielstrebigkeit vermissen lassen.“ Den Strafstoß vor dem 0:1, den Matthias Wegerle verschuldete, hielt Sigmund für strittig: „Ich weiß nicht, ob man den pfeifen muss, zumal der Aktion eine Abseitsstellung vorausging. Nach der Pause waren wir dem 1:2 näher als Höchst dem 0:3. Mit dem dritten Tor war das Spiel aber entschieden.“

Vor 90 Zuschauern auf dem Höchster Jahnsportplatz brachte TSV-Kapitän Christoph Eisenhauer die Hausherren vom Punkt mit 1:0 in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel schlug Höchsts Torjäger Rico Blecher erstmals zu (45.). Seine Saisontore 18 und 19 legte Blecher in der 63. (3:0) und 73. Minute (5:0) nach. Kevin Seiler nutzte weitere Eintracht-Fehler zum 0:4 (66.) und zum 0:6-Endstand (76.).

Auf den letzten zehn Tabellenplätzen geht es jetzt enger denn je zu. Dem Neunten SKV Büttelborn (27 Punkte/3:2 in Alsbach) gelang gestern eine Überraschung, der Zehnte TSV Lengfeld (25 Punkte) feierte mit dem 5:0 beim Letzten Einhausen (13) den dritten Erfolg in Serie und zog die punktgleichen Michelstädter in den Abstiegskampf. „Das wird auch bis zum Saisonende so bleiben“, glaubt Haßlöcher – und nennt Bürstadts maue Auswärtsbilanz als einen Grund.

Tatsächlich stehen 19 Heimpunkten nur vier Zähler in der Fremde gegenüber. Bereits in Michelstadt und bei Primus Ginsheim II gab es 0:6-Klatschen, in Büttelborn verlor Bürstadt 0:4. „In der vergangenen Saison kam dazu keine Frage. Ich glaube nicht, dass so eine Diskussion zielführend ist“, sagte Sigmund zu dieser Statistik. Bei zwölf Siegen und zwei Remis hatte die Auswärtsbilanz des Kreisoberliga-Meisters damals aber auch wenig Gründe für Redebedarf hergegeben. Lieber richtete Sigmund den Fokus auf die letzten Spiele des Jahres. Am Sonntag kommt Lengfeld, übernächste Woche geht es nach Einhausen. „Das ist wichtiger“, stellte er klar.

