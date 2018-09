Eintracht legt in der Liga nach

Bürstadt.Keine 72 Stunden nach dem 5:2-Erfolg über die TSV Auerbach in der zweiten Kreispokalrunde hat die DJK Eintracht Bürstadt in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt nachgelegt. Im Heimspiel gegen den SV Nauheim lieferte die Mannschaft von Spielertrainer Benjamin Sigmund ihre spielerisch bislang beste Vorstellung der laufenden Saison hin und gewann 5:0 (2:0).

„Dieser Sieg war auch in der Höhe verdient. Ich hoffe, dass dieser Erfolg die eine oder andere Blockade lösen wird und wir so weiterspielen“, sprach Eintracht-Trainer Sigmund von der „richtigen Reaktion zum richtigen Zeitpunkt. Klar gibt es noch einige Dinge zu verbessern, aber wir haben unser Spiel über weite Strecken durchgebracht. Der Sieg in Auerbach war gewissermaßen der Vorbote.“

Auch Bürstadts Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher freute sich über den zweiten Punktspieldreier des Gruppenliga-Neulings: „Wir haben unser Umschaltspiel endlich in der Liga umgesetzt. Dann sieht man, dass wir auch zum Toreschießen kommen. Wir dürfen das Ergebnis nicht überbewerten und müssen weiter arbeiten. Nach diesen zwei Siegen, die unheimlich wichtig in unserer Situation waren, können wir aber etwas zuversichtlicher in die Zukunft blicken.“

Der Blick auf die Tabelle dürfte dem Club von der Wasserwerkstraße jetzt tatsächlich leichter fallen. Zwar befindet sich die Eintracht als 14. nach wie vor auf einem Abstiegsplatz – der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt jedoch nur noch zwei Zähler. Während die Grün-Weißen dank des Erfolgs im direkten Duell mit Nauheim gleichzogen, gingen gestern auch die mit Bürstadt punktgleichen FC Fürth (0:3 in Höchst) und Messel (1:2 in Einhausen) leer aus. Zudem verlor der TSV Lengfeld (neun Punkte) mit 1:2 gegen die Sportfreunde Heppenheim. Bereits am Freitag gab es für Schlusslicht Georgenhausen (drei Punkte) beim SV Münster (1:3) nichts zu holen.

Gestern Nachmittag absolvierte die Eintracht ihr fünftes Punktspiel innerhalb von 14 Tagen – in der vergangenen Woche hatte es klare Niederlagen gegen Fehlheim (1:5) und Ginsheim II (0:6) gesetzt. Von all dem war den Bürstädtern jedoch wenig anzumerken. „Ein wenig fühle ich mit Nauheim mit. Die Gäste haben sich ähnlich wie wir in anderen Spielen gut präsentiert und die Begegnung zunächst ausgeglichen gestaltet. Dass dieses Spiel 5:0 für uns enden würde, war nach den ersten Minuten nicht zu erwarten“, räumte Haßlöcher fair ein.

Die Eintracht schlug in den richtigen Momenten zu: In der 26. Minute zog Hüseyin Tutay ab. SVN-Torwart Andreas Ries wehrte den Schuss ab, beim Abstauber von Niclas Herzberger war der Keeper jedoch machtlos – 1:0. Das 2:0 kurz vor der Pause durch Xhino Dushaj (44.) „spielte uns in die Karten“, wie Haßlöcher zugab.

Nach dem Seitenwechsel legte Dushaj die Treffer zum 3:0 (64.) und 4:0 (70.) nach. Der eingewechselte Paul Herbel machte in Minute 83 alles klar. Ähnlich wie beim vierten Treffer spielte Bürstadt seine Konterqualitäten aus, das Nachwuchstalent schloss den Angriff zum 5:0 ab.

