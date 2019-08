Eintracht-Reserve blamiert sich gegen Bensheim

Ried.Der vierte Spieltag in der Fußball-C-Liga ist aus Ried-Sicht miserabel verlaufen. Die Reserve der Bürstädter Eintracht zeigte bei der 1:3 (0:0)-Heimniederlage gegen den bislang punktlosen Letzten FSG Bensheim eine schwache Leistung. Der FV Biblis II kassierte ein 1:6 (0:5) bei B-Liga-Absteiger VfL Birkenau II.

Et. Bürstadt II – FSG Bensheim 1:3

Attila Jambor, der Trainer der Bürstädter 1b-Elf, war nach der dritten Niederlage im vierten Spiel bedient. „Wenn du auf die Tabelle schaust und meinst, es kommt der Letzte, den schießt du zweistellig vom Platz, kommt so etwas dabei raus“, erklärte der Eintracht-Coach – und war nicht mehr zu halten: „Dass diesmal drei Leute aus der ersten Mannschaft dabei waren, haben manche wohl als Vorwand genommen, sich auszuruhen. Das war ganz klar Einstellungssache. Ohne Zweikampfverhalten kann man in keiner Klasse gewinnen. Ich hoffe, die Jungs schämen sich und legen in den nächsten Wochen eine andere Einstellung an den Tag. Sonst brauchen wir nicht mehr anzutreten. Das ist nicht das, was Eintracht Bürstadt ausmacht.“ Auch sich selbst nahm Jambor nicht aus der Kritik: „Ich habe es offenbar nicht geschafft, meinen Jungs diese Leichtsinnigkeit im Vorfeld zu nehmen. Die FSG war nicht so schlecht, wie es der Tabellenplatz aussagt.“

Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Unglück in Hälfte zwei seinen Lauf. Bensheims Markus Kifarkis erzielte das 0:1 (48.), Ehsan Mohammadi legte schnell das 0:2 nach (50.). Nach dem 1:2-Anschluss durch Mergim Dzackaj (89.) warf Bürstadts Gruppenliga-Reserve alles nach vorn und kassierte im Gegenzug das 1:3 durch Robin Krieger (90.).

VfL Birkenau II – FV Biblis II 6:1

Auch für die A-Liga-Reserve des FV Biblis war es die dritte Niederlage im vierten Match. Mit dem Endstand war der FVB II noch gut bedient. Den Ehrentreffer zum 1:5 erzielte Biblis aus dem Gewühl heraus (65.). cpa

