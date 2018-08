Eintracht-Reserve meldet sich zurück

Ried.Ein perfekten Einstieg ins Kerwe-Wochenende hat die SG Hüttenfeld am Freitagabend gefeiert. Nach dem 7:0 (3:0)-Kantersieg über den SV Schwanheim war der Spitzenreiter der Fußball-C-Liga bester Laune. Aufsteiger SV Bobstadt verlor hingegen sein Kerwe-Spiel am Samstag. Gegen den SSV Reichenbach II gab es ein spektakuläres 5:6 (0:3). Der FV Biblis II (2:1 gegen Hammelbach/Scharbach) bleibt oben dran, Eintracht Bürstadt II (3:1 bei Ober-Abtsteinach II) freut sich über die ersten Punkte. Birlikspor Biblis unterlag mit 4:9 (0:4) in Gras-Ellenbach.

Hüttenfeld – Schwanheim 7:0

Kevin Rathgeber (3./84.), Tobias Lerchl (19./28.), Marvin Greiner (58.), Fabian Kilian (61.) und Dirk Ehret (87.) stellten das auch in der Höhe verdiente Endresultat mit ihren Treffern sicher. „Wir haben nichts zugelassen“, meinte SGH-Trainer Jury Mai. Nach drei Siegen aus ebenso vielen Partien findet sich Hüttenfeld auf Platz eins wieder. „Das ist ein guter Start, aber wir müssen konzentriert weitermachen“, fordert Mai.

Bobstadt – Reichenb. I 5:6

„Wir haben die ersten 20 Minuten verpennt. In der Halbzeit habe ich zu den Jungs gesagt, dass wir nichts mehr zu verlieren hätten. Wir sind dann mehrfach rangekommen, aber nicht mehr“, ärgerte sich Bobstadts Trainer Mirco Geschwind über die vermeidbare Niederlage am Kerwe-Samstag. Nach den SSV-Treffern von Bastian Derigs (13./32.) und Stefan Helfinger (18.) brachte Gideon Osabouhien (47./59./68.) den SVB auf 1:3, 2:4 und 3:5 heran. Abdoulaye Nolwenn Drame (75.) verkürzte auf 4:5 (75.), Fabian Lurg erzielte den 5:6-Endstand (89.).

O.-Abtsteinach II – ETB II 1:3

„Wir hoffen, dass der Knoten jetzt geplatzt ist“, meint Eintracht-II-Trainer Amir Nur – und freut sich schon auf das Derby gegen Hüttenfeld am kommenden Sonntag. Nach den Niederlagen in Zwingenberg (2:3) und gegen Gras-Ellenbach (0:2) bewiesen die Bürstädter gestern Moral. Beim Stand von 1:1 – das 1:0 durch Anthony Staudigl (19.) hatte Stoyan Alyoshev (58.) ausgeglichen – musste Eintracht-Routinier Nikos Theodoridis mit Gelb-Rot vom Platz (68.). Doch Staudigl (73.) und Marco Keim, der den Ball in der 87. Minute aus 25 Metern über den gegnerischen Keeper ins Tor lupfte, machten den ersten Saisondreier perfekt.

FV Biblis II – Hamm/Sch. 2:1

Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen – der Saisonstart der Bibliser A-Liga-Reserve kann sich sehen lassen. „Der Sieg geht in Ordnung. Wir hätten vielleicht sogar höher gewinnen können“, spielte FVB-II-Coach Sven Sauer auf die Pfostentreffer von Sehmus Tanriverdi und Denis Wojtaszek an. Markus Gölz (15.) und Nick Schäfer (73.) erzielten die Tore für Biblis II gegen Hammelbach/Scharbach. Für den Aufstiegsmitfavoriten hatte Jan Bauer zwischenzeitlich vom Elfmeterpunkt ausgeglichen (20.).

Gras-Ellenb. – Birlikspor 9:4

Am Gras-Ellenbacher Heimerfolg gab es nie einen Zweifel – schon zur Pause stand es 4:0 für den TSV, der am Donnerstag die Eintracht-Reserve mit 2:0 besiegt hatte. Markus Kunkel (33./39./72.), Domenik Schäfer (34./75./78./81.) und Florian Staier (43./83.) trafen für die Odenwälder. Birlikspor, das nach zwei Partien ohne Zählbares dasteht, erwachte erst nach dem Seitenwechsel: Sammy Weiß (49./90.), Enes Er (70.) und Okan Altunok (87.) betrieben ein wenig Ergebniskosmetik. cpa

