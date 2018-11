Eintracht-Reserve will Primus knacken

Ried.Knackt die SG Hüttenfeld die 50-Punkte-Marke vor der Winterpause oder kommt Eintracht Bürstadt II wieder an den Spitzenreiter der Fußball-C-Liga heran? Das direkte Duell am Hüttenfelder Hegwald am morgigen Sonntag (14.15 Uhr) dürfte wegweisend im Titelkampf sein. Ob sich der SV Bobstadt ins Aufstiegsrennen einmischen wird? Das zuletzt siegreiche Schlusslicht trifft zu Hause auf den Fünften SG Hammelbach/Scharbach. Bereits um 12.15 Uhr ist Birlikspor Biblis zu Gast beim FC Ober-Abtsteinach II. Den 19. Spieltag der C-Klasse eröffnet der FV Biblis II, der am heutigen Samstag (15 Uhr) den SV Schwanheim empfängt.

SG Hüttenfeld – Et. Bürstadt II

47 Punkte weist Primus Hüttenfeld vor dem letzten Ligaspiel 2018 auf. Der Vorsprung auf die Verfolger TSV Gras-Ellenbach (42), Italia Bensheim (39), SG Gronau (38), Hammelbach/Scharbach und Bürstadt II (beide 36) beruhigt nur auf den ersten Blick, wie SGH-Trainer Jury Mai betont. „Natürlich wollen wir das bisher sehr erfolgreiche Jahr mit einem Heimsieg abschließen, um unser Polster mindestens zu halten oder sogar auszubauen, da Gras-Ellenbach ein schweres Auswärtsspiel in Gronau bestreitet“, sagt er und ist zuversichtlich: „Die Stimmung in der Mannschaft ist super, das Selbstbewusstsein groß. Alle freuen sich auf die letzte Aufgabe, auch wenn wir wissen, dass Eintracht Bürstadt II uns alles abverlangen wird.“

Auch Eintracht-II-Coach Amir Nur rechnet mit einem „guten Stück Arbeit“. Die aus seiner Sicht unnötige 2:3-Heimniederlage im Hinspiel hat er noch im Hinterkopf. „In der zweiten Halbzeit haben wir sie damals in Unterzahl geknackt und sind von 0:3 auf 2:3 herangekommen“, weiß Nur. Dass Hüttenfeld unlängst zum elften Mal ohne Gegentor blieb, interessiert ihn nur am Rande: „Wenn sie zwei Stück kriegen, werden sie nervös. Das sind sie nämlich nicht gewohnt.“

Während Bürstadt II wohl umstellen muss (Nur: „Am Dienstag hatten wir einige Krankheits- und Arbeitsausfälle“), plant Mai ohne die verletzten Christopher Rünger und Andy Zehnbauer. Fraglich sind Marvin Greiner (Platzwunde am Auge) und Kevin Rathgeber (Rückenschmerzen), der die Torschützenliste mit 23 Treffern vor Sturmpartner Tobias Lerchl (21) anführt.

SV Bobstadt – Hammelb./Sch.

Beflügelt vom 4:0-Sieg in Reichenbach will Bobstadt (fünf Punkte) auch gegen Hammelbach/Scharbach etwas reißen. „Der Gegner steht, wie viele andere, deutlich besser da als wir. Aber beim 4:4 im Hinspiel haben wir trotz doppelter Unterzahl bis kurz vor Schluss geführt und gezeigt, dass wir es können“, will SVB-Coach Mirco Geschwind „mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause“.

FV Biblis II – SV Schwanheim

„Wir wollen das 3:5 aus dem Hinspiel wiedergutmachen“, erklärt FVB-II-Coach Sven Sauer. Der 32-Jährige denkt dabei auch an den direkten Vergleich: „Erst einmal wollen wir das Spiel gewinnen, dann wären wir einen Punkt vor Schwanheim. Aber klar, der direkte Vergleich ist im Hinterkopf.“ Mit einem Dreier gegen den Zehnten (19 Punkte) würde Biblis II (13.) auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern.

FC Ober-Abt. II – Birlik. Biblis

Gegen Hüttenfeld (0:7) und Bürstadt II (1:5) fing sich die FCO-Reserve (8./22 Punkte) zuletzt heftige Klatschen. Der Vorletzte Birlikspor (13 Punkte) wittert seine Chance. cpa

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.12.2018