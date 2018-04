Anzeige

„Man darf ja trotz allem nicht davon ausgehen, dass man jedes Spiel gewinnt“, sieht Sigmund in der Niederlage keinen Beinbruch. „Wir mussten auch lange in Unterzahl spielen, das ist schon nicht so einfach“, empfand der Trainer des Tabellenführers die Rote Karte für André Bandieramonte wegen einer Tätlichkeit als deutlich ärgerlicher. „André wurde von seinem Gegenspieler provoziert, trotzdem muss er noch lernen, dann ruhiger zu bleiben. Da der Schiedsrichter die Provokation des Gegenspielers im Spielbericht vermerkt hat, gehe ich davon aus, dass sich das strafmildernd auswirkt“, hofft Sigmund, dass die Sperre für den mit 21 Toren besten ETB-Torschützen nicht zu lang ausfällt.

Alle drei bisherigen Pleiten gab es für die Grün-Weißen zu Hause, auswärts hielt man sich schadlos (zehn Siege und zwei Unentschieden). „Unsere weiße Auswärtsweste wollen wir natürlich auch am Sonntag behalten“, stellt Sigmund klar.

Obwohl die Gäste am Sonntag auf ihren besten Torjäger verzichten müssen, sieht dies VfR-Trainer Göbel nicht als wirklichen Vorteil für sein Team. „Die Eintracht hat viele torgefährliche Spieler, wenn ich da nur an einen Jens Hartmann, einen Juan Marroqui Cases oder Flamur Bajrami denke. Das ist auch der große Unterschied zu uns. Beide Mannschaften haben bisher 33 Gegentore kassiert, aber während wir nur 45 Tore geschossen haben, hat die Eintracht 79 erzielt. Gerade zuletzt beim 0:1 im Derby gegen den FSV Riedrode ist uns unsere Chancenverwertung wieder einmal zum Verhängnis geworden“, haben laut Göbel die Gäste in Sachen Effizienz klar die Nase vorn. „Kadir Kilic wird bei uns wohl wegen einer Knieverletzung die nächsten sechs Monate fehlen“, gibt sich Göbel hier keinen Illusionen hin, dem auch der ebenfalls verletzte Armana Dikan weiterhin fehlt. Dafür kehren Andreas Kautzmann und Moritz Schumacher VfR ins Team zurück.

Bei der Eintracht ist Andreas Schwöbel wieder einsatzfähig und für den gesperrten Bandieramonte wird wohl Juan Marroqui Cases in die Sturmspitze rücken.

