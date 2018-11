Eintracht siegessicher

Bürstadt.Viele Worte muss Benjamin Sigmund, der Spielertrainer der Bürstädter Eintracht, vor dem Aufsteigerduell in der Fußball-Gruppenliga bei Schlusslicht SG Einhausen nicht verlieren. „Für uns zählt nur ein Sieg“, stellt er klar. Entschlossenheit ist das Gebot der Stunde in Bürstadt. Auch bei der Frage, was seine Mannschaft anders machen werde als beim 3:3 gegen Lengfeld, kennt Sigmund keine Kompromisse: „Wir werden weniger Tore kassieren. Die Fehler, die wir gemacht haben, werden abgestellt sein.“

Die klaren Ansagen fußen auf dem Minimalziel von vier Punkten, das sich Bürstadt für die letzten beiden Partien des Jahres vorgenommen hat. Nach dem Remis gegen Lengfeld bleiben der Eintracht beim Letzten Einhausen nicht allzu viele Optionen, um dieses Vorhaben einzulösen.

Elf Spiele ohne Erfolg

„Für Einhausen geht es um alles. Wenn sie dieses Spiel verlieren, werden sie wahrscheinlich schon parallel planen. Wenn sie aber gewinnen, können sie die Wintervorbereitung zuversichtlicher angehen. Mit dieser Einstellung werden sie wohl auch gegen uns auf den Platz gehen“, glaubt Sigmund und ergänzt: „Aber auch für uns geht es um alles. Es ist das letzte Spiel des Jahres, das ist wie ein Endspiel im Sommer.“

Mit zwei Siegen aus den ersten vier Begegnungen war Einhausen vielversprechend in die Runde gestartet. Seit Mitte September blieb die SGE jedoch in elf aufeinanderfolgenden Partien sieglos. „Wenn wir es schaffen, ihren Zehner Denis Holdschick aus dem Spiel zu nehmen, ist viel gewonnen. Über ihn laufen nahezu alle Standards und Offensivaktionen“, meint Sigmund, der unter der Woche ohne Vassili Theodorou und Andi Schwöbel (beide krank) auskommen musste. cpa

