Eintracht verspielt Führung, FSG auch

Ried.Die Bürstädter Eintracht hat ihr Gruppenliga-Heimspiel gegen Tabellenführer SG Langstadt/Babenhausen äußerst unglücklich aus der Hand gegeben. Trotz einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung verlor die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund am Samstag mit 2:3 (1:2). Die FSG Riedrode kam am Sonntag nicht über ein 1:1 (1:1)-Heimremis gegen den TSV Höchst hinaus.

Et. Bürstadt – Lang./Babenhsn. 2:3

„Wir waren von der Spielanlage her die bessere Mannschaft und haben uns viele Chancen erspielt“, haderte Eintracht-Spielertrainer Benjamin Sigmund mit dem Endstand: „In Summe fand ich uns einen Tick besser. Langstadt/Babenhausen hat fast nur lange Bälle geschlagen. Für einen Spitzenreiter war das echt wenig, da war etwa der VfR Fehlheim vor zwei Wochen die deutlich reifere Mannschaft. Ein Unentschieden wäre das gerechtere Ergebnis gewesen.“

Vor 150 Zuschauern schoss Paul Herbel die Eintracht in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. „Danach müssen wir das zweite Tor nachlegen“, zählte Sigmund weitere Gelegenheiten auf, die Herbel, Riccardo Presti und Vassili Theodorou jedoch ungenutzt ließen. Stattdessen nutzte Fulbert Amouzouvi die erste Gästechance zum 1:1 (33.). Eine Flanke, die Bürstadts Kapitän Flamur Bajrami an den Rücken bekam und zum 1:2-Pausenstand ins Tor kullerte (40.), stellte den Spielstand dann komplett auf den Kopf.

Auch nach dem Seitenwechsel ging es über weite Strecken nur auf ein Tor – auf das des Tabellenführers. „Wir haben deutlich mehr gemacht als der Gegner und bis zum Schluss alles probiert“, erklärte Sigmund – der aber auch eine Unaufmerksamkeit seiner Elf notierte. Es war jener Fehler, der das 1:3 durch Alexander Haberkorn zur Folge hatte (71.). Die Eintracht gab sich danach zwar nicht auf, das 2:3 durch Vitali Becker fiel jedoch zu spät (90.+2).

Punktgleich mit dem FC 07 Bensheim findet sich die Eintracht nach zwölf Spieltagen mit 18 Punkten (sechs Siege, sechs Niederlagen) auf Platz acht wieder. Dagegen verschaffte sich Aufsteiger Langstadt/Babenhausen, der jetzt 31 Zähler vorweist, unverhofft Luft an der Spitze. Der Zweite Fehlheim (26 Punkte) verlor das Verfolgerduell beim Vierten SG Dersim/VfR Rüsselsheim (25 Punkte) mit 2:3.

FSG Riedrode – Höchst 1:1

Für Riedrode und Höchst (beide 20 Punkte) ging es im Gleichschritt weiter. „Unterm Strich ist dieser Punkt ein bisschen zu wenig, weil wir die besseren Chancen hatten“, meinte FSG-Trainer Andreas Keinz. Ein 25-Meter-Schuss von Torjäger Sinisa Pitlovic, der von der Latte an den Pfosten und zurück ins Feld prallte, sowie eine Chance kurz vor der Pause, die der eingewechselte Fabian Neeb freistehend am Tor vorbeischob, gehörten zu den besten Szenen des Aufsteigers. Pitlovic hatte Riedrode in der dritten Minute mit 1:0 in Führung gebracht. TSV-Goalgetter Rico Blecher setzte bei seinem ersten Einsatz nach wochenlanger Verletzungspause seinen Körper gekonnt ein, nach einer Flanke aus dem Halbfeld zog er zum 1:1-Ausgleich ab (22.). „Das war die einzige echte Chance für Höchst. Das nennt man wohl effektiv“, fand Keinz. In der Nachspielzeit sahen Riedrodes Sören Heiderich und TSV-Joker Hassan Aljak nach einer Rudelbildung Gelb-Rot (90.+4).

Ein Sonderlob sprach Keinz dem reaktivierten Jonas Ille aus. Der 28-Jährige sprang für den verletzten Dominic Kohl in der Innenverteidigung ein und nahm TSV-Goalgetter Blecher fast komplett aus dem Spiel. „Jonas hat in den letzten Monaten zwei, drei Trainingseinheiten mitgemacht. Jetzt musste er über 90 Minuten ran und hat es überragend gemacht. Generell kann ich meinem Team keinen Vorwurf machen. Die Jungs haben alles rausgehauen“, spielte Keinz auf die Verletztenmisere an, die sich weiter verschärfte. Neben Kohl, Marcel Daniel, Maxi von Dungen, Qendrim Dzackaj, Julian Ille und Marc Kress mussten Keinz und sein Trainerpartner Duro Bozanovic kurzfristig auf Sefcan Pircek (Knieprobleme) verzichten. Nach 24 Minuten musste Mario Basyouni verletzt raus. Später mussten Keinz/Bozanovic Nils Schwaier auswechseln, dem ein Gegner per Ellbogencheck eine Platzwunde am Kopf verpasste (62.). cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 14.10.2019