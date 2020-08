Eintracht vertraut Heiderich

Bürstadt.Schon kurz nach Bekanntgabe der Fusion von Eintracht und 1. FFC Frankfurt im Juni hatte ihr bisheriger Arbeitgeber auf Nachfrage bestätigt: Jasmin Heiderich wird künftig in einem Trainerteam der Eintracht arbeiten. Mittlerweile ist klar, in welchem: In der kommenden Saison wird die 29-jährige Fußballtrainerin aus Bürstadt die dritte Frauenmannschaft der Hessen als Co-Trainerin betreuen. In der drittklassigen Regionalliga Süd wird Heiderich Christian Yarussi zur Seite stehen. Der 43-Jährige hatte bereits in der vergangenen Runde die Regionalliga-Frauen der Adlerträger trainiert. Mit der Fusion zum 1. Juli wurde aus der bisherigen ersten Eintracht-Mannschaft derweil die „Dritte“. In der 1. und 2. Bundesliga stellt die Eintracht zwei Teams, die bislang unter FFC-Lizenz spielten.

Heiderich hatte im Sommer 2019 die U-15-Mädchen des 1. FFC als Cheftrainerin übernommen. Zuvor hatte die Referendarin bei den U-14-Mädchen der TSG Hoffenheim als „Co“ gewirkt. Mit dem Fußball fing Heiderich beim SV Bobstadt und Boys Wattenheim an. Später wechselte die Mittelfeldspielerin zu Wormatia Worms. Dort machte sie nach einem Kreuzbandriss 2014 auch ihre ersten Schritte als Co-Trainerin der U-13-Jungen. Im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ hatte sich Heiderich im November 2019 ambitioniert geäußert: „Ich würde es mir wünschen und arbeite mit dem Fernziel darauf hin, irgendwann vielleicht als Chef- oder Co-Trainerin in die erste Frauen-Bundesliga zu kommen.“ Diesem Ziel ist sie jetzt ein Stück näher gekommen. cpa

